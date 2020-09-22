شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها وابعد عنها.. أكلات ومشروبات كترها غلط على معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "بعد الأكل بطنى بتوجعنى دايما"، هى الجملة التى نسمعها دائما، فقد يعانى الكثيرون من ألم شديد فى المعدة بعد تناول بعض الأكلات ولا يعرفون سبب ذلك، فإذا كان لدى الشخص أعراض أخرى أو انزعاج مستمر على الرغم من إجراء تغييرات على نظامه الغذائي ، فقد تكون هذه حالة طبية.

يمكن الوقاية من آلام المعدة عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن وصحي مع الفواكه والخضراوات الطازجة، وقد يساعد أيضًا عدم تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو الدسم وتقليل المشروبات السكرية أو الكافيين.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك بعض الأطعمة التى تسبب ألم البطن:

1: الأطعمة الحمضية

الأطعمة الحمضية التي يمكن أن تهيج المعدة تشمل عصائر الفاكهة والجبن المطبوخ والطماطم، وقد يساعد إيجاد بدائل ، مثل استبدال عصير الفاكهة بالماء أو الشاي ، في تقليل آلام المعدة.

Advertisements

2:الأطعمة الحارة

غالبًا ما يستخدم الفلفل الحار لإضفاء نكهة على الأطعمة الحارة، تحتوي على مادة الكابسيسين ، وهي مادة كيميائية تسبب الإحساس بالحرقة أو السخونة،و قد يتسبب الكابسيسين في تهيج الأجزاء الحساسة من الجسم ، بما في ذلك المعدة.

3:الكافيين

الكافيين منبه موجود في الشاي والقهوة ، يمكن أن يسبب تهيج المعدة ويسبب الانزعاج لبعض الناس، يمكن للناس اختيار البدائل والاستمتاع بالمشروبات الساخنة شاي منزوع الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين متوفرة على الإنترنت شاي الفاكهة أو الماء الساخن مع شريحة من الليمون مفيد أيضًا لمساعدة الناس على البقاء رطبًا خلال النهار.

4: المشروبات الغازية والكحولية

يمكن أن تسبب المشروبات الكحولية والغازية الانتفاخ وحرقة المعدة والتهاب شديد ومغص، وينصح باستبدالها العصائر الطبيعية.

5:كثرة الأكل

إن الإفراط في ملء المعدة بشكل منتظم ليس جيدًا للصحة، قد يكون الشعور بعدم الراحة بعد الأكل علامة على أن الشخص يأكل كثيرًا.