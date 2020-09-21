هكذا تتخلصين من تكيس المبايض بدون ادوية

لا يزال السبب الدقيق وراء الإصابة بمتلازمة تكيّس المبايض غير معروف، ولكن من المعروف أن عوامل نمط الحياة مثل السمنة تؤدي إلى حدوث هذه الحالة. تشمل الأعراض عدم انتظام الدورة الشهرية وحب الشباب وزيادة الوزن ونمو الشعر على الوجه والجسم والصداع والبقع الداكنة على الرقبة أو منطقة الفخذ.



لا يمكن علاج متلازمة تكيس المبايض من خلال تغييرات نمط الحياة مثل التمارين الرياضية والنظام الغذائي السليم والنوم في الوقت المناسب.

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لا تفوتي ممارسة تمارين الصباح

تمارين الصباح جزء من الحياة، بغض النظر عن عملك من المنزل أو المكتب. لا تساعدنا التمارين اليومية في الحفاظ على شكل الجسم فحسب، بل تساعد أيضاً على تعزيز مناعتنا التي تساعد في محاربة العديد من الأمراض.



نحن نعلم مدى أهمية المناعة هذه الأيام. لذلك، فإن أداء التمارين اليومية لن يساعدنا في إدارة أعراض متلازمة تكيس المبايض فحسب، بل قد يساعد في الحفاظ على COVID - 19 بعيداً بسبب المناعة الجيدة.





- تناول نظام غذائي متوازن

النظام الغذائي المتوازن هو عامل أساسي آخر لنمط حياة جيد؛ لذلك يُنصح بتجنب مثل هذه العادات والتمسك بنظام غذائي متوازن. بدلاً من الأنظمة الغنية بالسكريات.

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ممارسة تمارين اليوجا والتنفس

الإجهاد هو عامل غير مرئي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتلازمة تكيّس المبايض. يقول تقرير إن مستوى التوتر لدى النساء أعلى منه عند الرجال. لذا يجب عليك ممارسة تمرينات اليوجا والتنفس للتقليل من الأعراض المزعجة للإجهاد. تقول دراسة أخرى إن الإجهاد يميل إلى تغيير معايير تكوين الجسم لدى المرضى بمتلازمة تكيس المبايض.

الحفاظ على وقت النوم

النوم عامل حيوي في أسلوب الحياة في علاج متلازمة تكيس المبايض. وفقاً للخبراء، فإن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض أكثر عرضة لاضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي والنعاس أثناء النهار. ترتبط هذه المشاكل بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين الناتجة عن اختلال التوازن الهرموني.



- القيام بالأعمال المنزلية

أفضل طريقة للتخلص من متلازمة تكيس المبيض هي القيام بالأعمال المنزلية مثل غسل الملابس وتنظيف الأرضيات والمسح إلى جانب تمارينك اليومية. تساعد هذه الأعمال كثيراً في حرق السعرات الحرارية والحفاظ على الوزن.