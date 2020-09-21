احتياجات المرأة الحامل في الشهر الخامس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 سبتمبر 2020 09:40 صباحاً - في الشهر الخامس من الحمل يصبح من الطبيعي أن تشعر الحامل بحركة الجنين حيث تبدأ حركة الجنين في رحم أمه في أواخر الشهر الرابع من الحمل، وبحساب أسابيع الحمل فالحامل تشعر بحركة الجنين بين الأسبوعين ال18وال22 من الحمل، وفي الشهر الخامس يصبح الجنين في حالة حركة ومعنى ذلك أن هناك تطوراً في مرحلة الحمل يرافقها عدة إحتياجات للحامل تشرحها الدكتورة حنان الربعي كالآتي. الاهتمام بالتغذية التغذية السليمة أساس الحمل السليم تشعر الحامل بالحاجة للمزيد من الطعام لأنها تصبح في حالة جوع دائم.

ويجب أن تحصل على كميات من الطعام بحيث تكون متوازنة، فلا يجب تناول الأطعمة الكربوهيدراتية التي تزيد من الوزن، بل يجب أن تحصل على الألياف من الفواكه والخضروات، وتتناول البروتين النباتي والحيواني.

ويجب أن تكثر من شرب العصائر الطبيعية الغير محلاة بالسكر الصناعي.

ويجب أن تشرب لترين من الماء كل يوم. متابعة حركة الجنين تزداد وتقل حركة الجنين، وينام أحياناً يجب أن تعرف الحامل أن تغذية الأم تلعب دوراً في حركة الجنين، وفي بداية الشهر الخامس تكون حركة الجنين عبارة عن ركل خفيف لأمه.

ويمكن أن تختفي الحركة قليلاُ بسبب نومه، كما أن الجنين يكون صغير الحجم ولا تشعر أمه بحركته إلا حين تأكل طعاماً مغذياً مثل العسل، وقد تكون الحركات متقلبة بحيث يقلب نفسه من أعلى لأسفل. Advertisements

ولكن يجب أن تتأكد الأم من حركة الجنين اليومية وفي حال توقفها وإفتقادها عليها أن تتواصل مع الطبيب فوراً. التعرف على الأعراض الجديدة للحمل تحدث بعض الأعراض الطبيعية تمر الحامل منذ الشهر الخامس للحمل بأعراض جديدة مثل الشعور بثقل في أسفل البطن.

ظهور علامات تمدد الجلد.

الشعور بالإنتفاخ وكثرة الغازات.

الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

الشعور بحرقة المعدة بسبب كبر حجم الجنين.

الشعور بالإمساك بسبب بطء حركة الأمعاء.

حدوث تورم في الأطراف بسبب تحبس السوائل.

الشعور بضيق التنفس بسبب زيادة حجم الدورة الدموية، وضغط الجنين على المعدة والصدر.

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