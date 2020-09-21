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10 سعوديات في قائمة فوربس لأصحاب أقوى العلامات التجارية الإثنين 21 سبتمبر 2020 حققت سيدات سعوديات نجاحا باهرا في عالم الأزياء عبر تدشين علامات تجارية لمعت في سماء الموضة العالمية على مدار سنوات عديدة.

وحازت عشرات السيدات الكثير من الإشادات ما أهلهن إلى حجز مراتب متقدمة في قائمة "فوربس الشرق الأوسط". ونستعرض أسماء سيدات بالمملكة العربية السعودية اللاتي حجزن 10 مقاعد بقائمة "فوربس" لأقوى العلامات التجارية 2020: رزان العزوني الأولى سعوديا والثامنة بالقائمة أروى البنوي الثانية سعوديًا، والمرتبة 21 بالقائمة هندية الصيرفي المرتبة 26 بالقائمة Advertisements نورة آل الشيخ المرتبة 28 بالقائمة دانا محمد العلمي المرتبة 29 بالقائمة نورة الفيصل المرتبة 33 بالقائمة شهد الشهيل المرتبة 35 بالقائمة منيرة التميمي المرتبة 37 بالقائمة فاطمة باطوق المرتبة 40 بالقائمة

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