شكرا لقرائتكم خبر عن «105000 دولار × 798 ألف موظف».. حسبة تكشف حجم أرباح جيف بيزوس منذ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كتب عالم الاقصاد الامريكي المعروف روبرت رايخ الذي عمل سابقا وزيرا للعمل مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في تغريدة على «تويتر»، أن المليادير الأمريكي جيف بيزوس مالك محلات التجزئة أمازون إذا وزع 105 آلاف دولار على جميع موظفيه ستظل ثروته كما هي قبل وباء كورونا.

Jeff Bezos could give every Amazon employee $105،000 and still be as rich as he was before the pandemic.

If that doesn't convince you we need a wealth tax، I'm not sure what will.

ووفقا لتقديرات نشرت سابقا، يبلغ عدد موظفى «أمازون» 798 الف موظف في آخر إحصاء في العام الماصي، ما يعني أن ثروته زادت بنحو 84 مليار دولار منذ أزمة كورونا.

أضاف في تغريدة أخرى: «بالامس زاد البارون السارق (إيلون ماسك) ثروته بمقدار 10.3 مليار دولار، بينما حُرم 30 مليون عاطل عن العمل من إعانة الـ600 دولار، بالإضافة إلى وجود 23 مليون بدون تأمين صحي، و13 مليون جائع».

كان العضوان الديمقراطيان بيرنى ساندرز وإلهان عمر تقدما بمشروع قانون «اجعل المليارديرات تدفع» ينص على فرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 60% على الأرباح التي حققها أثرياء التكنولوجيا بداية من 18 من مارس وإلى نهاية العام الحالي.

Advertisements

وإذا ما تم العمل بهذا القانون فإن الخزينة الأميركية ستقتطع ما قيمته 42.8 مليار دولار من أرباح جيف بيزوس و27.5 مليار دولار من أرباح إيلون ماسك وهي مبالغ ستساهم في تغطية تكاليف الرعاية الصحية.