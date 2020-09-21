هل هناك طرق طبيعية لعلاج انسداد شرايين القلب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد شرايين القلب من أكثر المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن حيث تؤثر على صحتهم ، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن انسداد الشرايين ، يتم من جهاز الدورة الدموية وهى عبارة عن شبكة معقدة من الشعيرات الدموية والأوعية الدموية والشرايين، تنقل هذه الأنابيب الدم المؤكسج عبر جسمك ، مما يساعد على تغذية جميع وظائف الجسم، وعندما يتم استخدام الأكسجين تقوم بإخراج ثاني أكسيد الكربون من رئتيك ، وتتنفس المزيد من الدم الغني بالأكسجين ، وتبدأ الدورة مرة أخرى.

طالما أن تلك الأوعية الدموية صافية ومفتوحة ، يمكن أن يتدفق الدم بحرية، في بعض الأحيان ، تتراكم انسدادات صغيرة داخل الأوعية الدموية و تسمى هذه العوائق لويحات تتطور عندما يلتصق الكوليسترول بجدار الشريان.

هل هناك طرق طبيعية لفتح الشرايين؟

في الوقت الحالي ، لا تدعم الأبحاث استخدام أطعمة معينة لفتح الشرايين المسدودة ، على الرغم من أن الدراسات الصغيرة على الحيوانات تظهر واعدة للمستقبل، إن فقدان الوزن ، أو ممارسة المزيد من التمارين ، أو تناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالكوليسترول كلها خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل اللويحات ، ولكن هذه الخطوات لن تزيل اللويحات الموجودة.

ركز على تعزيز صحة القلب بشكل أفضل من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي،و تساعد العادات الصحية على منع تكوّن طبقة البلاك الإضافية.

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1:تناول نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب.

2:الإقلاع عن التدخين.

3:قلل من استهلاكك للكحول بما لا يزيد عن مشروب واحد في اليوم.

4:وجه جهودك نحو خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة.