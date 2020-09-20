5 فوائد صحية للبرتقال.. مناعة قوية وبشرة نضرة

البرتقال من أهم الفواكه التي يجب المواظبة على تناولها، لأنها غنية بالفوائد الصحية العظيمة التي تساعد على الحماية من الأمراض وتقوية المناعة، ما يحمي من التعرض إلى الفيروسات والأمراض المعدية.

يأتي هذا لأن البرتقال يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة، فضلا على العناصر الغذائية الأخرى مثل البوتاسيوم وفيتامين أ وغيرها.

وفيما يلي أهم فوائد البرتقال الصحية.





فوائد البرتقال للصحة

تقوية المناعة

البرتقال من الفواكه التي بها نسبة عالية من فيتامين سي، والذي يعتبر من الفيتامينات الهامة التي تساعد على تقوية مناعة الجسم مما يحمي من التعرض إلى الفيروسات التي تتسبب في حدوث بعض الأمراض ومنها البرد والأنفلونزا.

كما أنه يحتوي على البوليفينول وهو من مضادات الأكسدة والتي تعتبر هامة لمقاومة الالتهابات الفيروسية، ولهذا يجب الحرص على تناول البرتقال وتقديمه إلى الأطفال وخاصة مع عودة المدارس وانتشار فيروس كورونا.

الحفاظ على صحة القلب

البرتقال من المصادر المهمة للبوتاسيوم والألياف التي تساعد على تعزيز صحة القلب، كما أن البرتقال يحتوي على مركبات الفلافونويد وهي من مضادات الأكسدة والتي لها تأثير وقائي مضاد لأمراض القلب.

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وقد أشار موقع HEALTH LINE إلى أن نتائج دراسة حول تناول عصير البرتقال يوميا لمدة 4 أسابيع، حيث أثبتت أن له تأثير على سيولة الدم والتقليل من ضغط الدم، والتقليل من مستويات الكوليسترول الضار بالدم، ما يقلل من الإصابة بالأمراض القلبية.





تعزيز الجهاز الهضمي

يحمي البرتقال من اضطرابات الجهاز الهضمي ويقلل من نسبة الإصابة بالإمساك، وهذا لأن البرتقال يحتوي على الألياف الصحية والتي تلعب دورا في حماية الأمعاء وتعزيز الجهاز الهضمي.

وقد كشفت دراسة قام بها مركز الطب الطبيعي الأمريكي وفق ما ذكره موقع webmd، أن تناول البرتقال يساعد على الحماية من الإمساك، ومنع تجمع المواد الصفراوية التي تقع بين الكبد والأمعاء الدقيقة.

علاج فقر الدم

البرتقال يعتبر مصدرا للأحماض العضوية ومنها حمض الأسكوربيك ( فيتامين سي) وحمض الستريك، وهي الأحماض الضرورية لامتصاص الحديد من الجهاز الهضمي للجسم عند تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد، مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

تعزيز صحة البشرة

البرتقال غني بفيتامين سي والذي يلعب دورا محوريا في إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تعزيز صحة الجلد وحمايته من المشكلات والتقليل من ظهور التجاعيد والعلامات الدقيقة التي تظهر على البشرة مع التقدم في السن.

كما أنه يساعد على تقوية أنسجة الجلد، ما يساعد على التئام الجروح بشكل أسرع، كما أنه يمنح البشرة نعومة ونضارة.