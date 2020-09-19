شكرا لقرائتكم خبر عن «بيجو تكنولوجي»: 9 مليارات مستخدم لتطبيقات الفيديو في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منصة «بيجو تكنولوجى» إن منصة بث مقاطع الفيديو القصيرة تُعدّ بمثابة القطاع الأكثر رواجاً، والأسرع نمواً في العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، لافتة إلى أنه في عام 2019، بلغ إجمالى عدد مستخدمى تطبيقات «تيك توك» و«لايكى» و«تريلر» أكثر من 9 مليارات مستخدم حول العالم، مؤكدة أن منصة بث مقاطع الفيديو القصيرة تشكل ملاذاً للترفيه والتسلية بالنسبة لجيل الشباب، كما أنها تعتبر وسيلة إنتاج فاعلة للعديد من المواهب.

ونظراً لأن المنصة مجهزة بمجموعة واسعة من الأدوات التي تشمل ميزات مثل الفلاتر والمؤثرات الخاصة وغيرها العديد من وسائل التحرير الإضافية المدمجة في التطبيق نفسه، فقد أصبح التخصص في مجال صناعة محتوى الفيديو، وعلى نحو مفاجئ، فرصة مهنية سانحة لعدة ملايين أخرى من الأفراد حول العالم.

وأضافت «بيجو» أن تطبيقات مقاطع الفيديو القصيرة استطاعت بالفعل أن تثبت وجودها ودورها الفاعل في إحداث فرق كبير في حياة الأفراد، وهذه التطبيقات لا تقتصر فقط على مبتكرى المحتوى، إذ إن هناك الملايين من المستخدمين والمشاهدين الذين يتدفقون على تطبيقات بث مقاطع الفيديو القصيرة ليكونوا جزءًا من هذا التطور.