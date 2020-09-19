شكرا لقرائتكم خبر عن مودرنا تستعد لإنتاج لقاح كورونا لطرحه بالأسواق بعد التأكد من الأمان والفعالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، إن شركة التكنولوجيا الحيوية مودرنا Moderna ومقرها الولايات المتحدة تستعد بنشاط لإطلاق تجاري محتمل لـ mRNA-1273، للقاح فيروس كورونا Covid-19، يأتي هذا الإعلان وسط سباق غير مسبوق في جميع أنحاء العالم للوصول للقاح لحماية الناس من فيروس كورونا Covid-19.

وأضاف ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لمودرنا، في بيان: "يستعد خط انتاج لقاح فيروس كورونا Covid-19 الخاص بنا في دراسة المرحلة 3 وأربعة مرشحين في دراسات المرحلة الثانية.

وقال، نحن نستعد بنشاط لإطلاق تجاري محتمل للقاح mRNA-1273، لفيروس كورونا COVID-19 ، ونواصل توسيع نطاق لقاح مودرنا.

وكشفت مودرنا، أن دراسة المرحلة الثالثة لمرشحها للقاح كورونا Covid ، mRNA-1273 ، التي شارك فيها 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة ، سجلت 25.296 ألف مشاركًا اعتبارًا من 16 سبتمبر.

وأضافت الشركة إن 10.025 آلاف مشاركًا تلقوا الجرعة الثانية حتى الآن، لتوفير شفافية إضافية في سياق وباء فيروس كورونا أتاحت الشركة أيضًا بروتوكول المرحلة الثالثة عبر الإنترنت.

وقال الموقع، وسط دعوات لمزيد من الشفافية من قبل صانعى اللقاحات، انضمت شركة فايزر Pfizer ، التي تجري أيضًا تجربة المرحلة 3 من لقاح Covid-19 المرشح لها، إلى شركة Moderna في إتاحة مخططات دراستها، حيث تهدف الكشف عن نتائج دراستها إلى معالجة المخاوف من أن الضغط للموافقة على لقاح قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر قد يؤدي إلى منتجات غير آمنة.

وأصبحت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Moderna ، وهي واحدة من 9 شركات فى المراحل الأخيرة من التجارب السريرية للقاح Covid-19 ، أول من نشر المخططات الكاملة لدراستها بعد دعوات لمزيد من الشفافية.

Advertisements

واتبعت شركة Pfizer ، الشركة الأمريكية الأخرى التي تجري حاليًا تجارب المرحلة 3 فى الولايات المتحدة ، حذوها بعد وقت قصير وهناك الآن ضغط إضافي على الباقي للقيام بنفس الشيء.

المرحلة 3 هي المرحلة الأخيرة قبل الموافقة، حيث يتم اختبار اللقاح والعلاج الوهمي على آلاف المشاركين للتحقق من أن اللقاح آمن وفعال.

وأصبح سباق اللقاحات مسيسًا بشدة في الولايات المتحدة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، حيث يروج الرئيس دونالد ترامب للقاحًا سريعًا ردًا على انتقادات لطريقة تعامله مع الوباء.

وكرر ترامب، أنه سيتم الموافقة على اللقاح الأول بحلول أكتوبر، مما زاد المخاوف من أن البيت الأبيض سيضغط على هيئة الأغذية والأدوية الامريكية FDA للموافقة على اللقاح.

ويتفق الخبراء والمسؤولون في إدارة الرئيس الجمهوري، على أنه من غير الممكن التنبؤ بنتائج التجارب الجارية، ومن المستبعد جدًا الحصول على بيانات قوية قبل نهاية عام 2020.

ستكون جرعات اللقاح في البداية محدودة للغاية، وفقًا للسلطات الصحية.

قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا، إن شركته ستعرف ما إذا كان لقاحها يعمل بحلول نوفمبر.