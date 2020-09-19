هذا النوع من اللحوم يعزز "هرمون الذكورة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعتقد الكثيرون أن تناول اللحوم ضروري للرجال لأنها ترفع مستوى هرمون "التستوستيرون" (هرمون الذكورة) في الجسم، كونها تحتوي على البروتينات والزنك.

وقال الدكتور ميخائيل جينزبورغ، أن نتائج تجربة تضمنت فرض حمية غذائية على مجموعة رجال لا تحتوي على أي بروتين حيواني، لمدة شهر، أظهرت انخفاضاً واضحاً بمستوى هرمون التستوستيرون في دمهم، وفقاً لموقع "فيستي رو" الروسي.

وأشار إلى أن هذه النتيجة من جانب خفضت عندهم مستوى العدوانية، ومن جانب آخر أصبحوا يتعبون بسرعة وانخفضت عندهم الرغبة الجنسية.

وأضاف خبير التغذية الروسي: "علاوة على هذا، يزيد اللحم من مستوى الهيموجلوبين في الدم، لأنه يحتوي على الحديد والبروتين، ويعزز المناعة ويساهم في نمو العضلات خاصة عند اقترانه بالنشاط البدني، لافتاً إلى الفائدة الكبيرة للحوم البقر والضأن، إذ إنها غنية بفيتامين "В12".