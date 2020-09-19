شكرا لقرائتكم خبر عن دراجتك صحتك.. اعرف فوائد ركوب العجل على جسمك وعضلاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يساعد النشاط البدنى المنتظم فى حمايتك من الأمراض الخطيرة مثل السمنة وأمراض القلب والسرطان والأمراض العقلية والسكرى والتهاب المفاصل، ويعد ركوب دراجتك بانتظام أحد أفضل الطرق لتقليل مخاطر المشكلات الصحية المرتبطة بنمط الحياة المستقرة، وهو تمرين صحى منخفض التأثير يمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الأعمار، من الأطفال الصغار إلى كبار السن.

وحسب ما ذكره موقع betterhealth يعد ركوب الدراجة إلى العمل أو المتاجر من أكثر الطرق كفاءة للوقت للجمع بين التمارين المنتظمة وروتينك اليومي.

ويركب ما يقدر بمليار شخص دراجات هوائية كل يوم للتنقل والاستجمام والرياضة.

ركوب الدراجات من أجل الصحة واللياقة البدنية

يستغرق الأمر من ساعتين إلى أربع ساعات فقط في الأسبوع لتحقيق تحسن عام في صحتك وتعمل ركوب الدراجات على:

1: تأثير منخفض.. يسبب إجهادًا وإصابات أقل من معظم أشكال التمارين الأخرى.

2: تمرين عضلى جيد.. يستخدم ركوب الدراجات جميع العضلات الرئيسية أثناء قيامك بالدواسة.

3: على عكس بعض الرياضات الأخرى لا يتطلب ركوب الدراجات مستويات عالية من المهارة البدنية، ويعرف معظم الناس كيفية ركوب الدراجة ، وبمجرد أن تتعلم ، لن تنساها.

4: جيد للقوة والقدرة على التحمل ، يزيد ركوب الدراجات من القدرة على التحمل والقوة واللياقة.

5: بقدر ما تريد يمكن ركوب الدراجات بكثافة منخفضة جدًا لتبدأ، إذا كنت تتعافى من إصابة أو مرض، لكن يمكن بناءها على تمرين بدنى صعب.

6: طريقة ممتعة للتمتع بلياقة بدنية - فالمغامرة والضجيج الذي تحصل عليه من الانزلاق على التلال والتواجد في الهواء الطلق يعني أنه من المرجح أن تستمر في ركوب الدراجات بانتظام ، مقارنة بالأنشطة البدنية الأخرى التي تبقيك في الداخل أو تتطلب أوقاتًا أو أماكن خاصة.

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7: موفر للوقت كوسيلة من وسائل النقل ، يحل ركوب الدراجات محل الوقت المستقر (الجلوس) الذي يقضيه في قيادة السيارات أو استخدام الترام أو القطارات أو الحافلات مع ممارسة التمارين الصحية.

الفوائد الصحية لركوب الدراجات بانتظام

يعد ركوب الدراجات نشاطًا هوائيًا بشكل أساسى، ما يعنى أن القلب والأوعية الدموية والرئتين يحصلون على تمرين. وسوف تتنفس بشكل أعمق وتتعرق وتزداد درجة حرارة الجسم ، مما يحسن مستوى لياقتك العامة.

تشمل الفوائد الصحية لركوب الدراجات بانتظام ما يلي:

1: زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية.

2: زيادة قوة العضلات ومرونتها.

3: تحسين حركة المفاصل.

4: انخفاض مستويات التوتر.

5: عظام قوية.

6: انخفاض مستويات الدهون فى الجسم.