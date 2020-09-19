شكرا لقرائتكم خبر عن أول دليل على أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يقتل الفيروسات المسببة لـ COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر دراسة أول دليل على أن ضوء الأشعة فوق البنفسجية الأكثر أمانًا يقتل بشكل فعال الفيروسات التي تسبب COVID-19.ووجدت دراسة أجراها باحثو جامعة هيروشيما أن استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية C بطول موجي 222 نانومتر، وهو أكثر أمانًا للاستخدام حول البشر، يقتل بشكل فعال CoV-2، وهو أول بحث في العالم يثبت فعاليته ضد الفيروس المسبب كوفيد -19.

الدراسات الأخرى التي شملت 222 نانومتر UVC ، والمعروفة أيضًا باسم Far-UVC ، نظرت حتى الآن فقط في فعاليتها في القضاء على فيروسات كورونا الموسمية التي تشبه هيكليًا SARS-CoV-2 ولكن ليس على الفيروس المسبب لـ COVID-19 نفسه. النانومتر يعادل واحد من المليار من المتر.

الأشعة فوق البنفسيجية

أظهرت تجربة في المختبر أن 99.7 ٪ من فيروسات كورونا CoV-2 ، قد ماتت بعد تعرض لمدة 30 ثانية لإشعاع 222 نانومتر من الأشعة فوق البنفسجية عند 0.1 ميجاواط / سم 2 .

ووفقا للدراسة المنشورة، في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى، أنه تم إجراء الاختبارات باستخدام مصباح أوشيو Care222TM krypton-chloride excimer، سمح الباحثون لها بالتجفيف في خزانة السلامة الحيوية في درجة حرارة الغرفة قبل وضع مصباح Far-UVC على ارتفاع 24 سم فوق سطح الألواح.

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لا يمكن لطول موجي يبلغ 222 نانومتر من الأشعة فوق البنفسجية أن يخترق الطبقة الخارجية غير الحية للعين البشرية والجلد ، لذا لن يسبب ضررًا للخلايا الحية تحتها، وهذا يجعله بديلاً أكثر أمانًا ولكنه فعال بنفس القدر لمصابيح مبيد الجراثيم 254 نانومتر التي تستخدم بشكل متزايد في تطهير مرافق الرعاية الصحية.

نظرًا لأن 254 نانومتر من الأشعة فوق البنفسجية تضر الأنسجة البشرية المكشوفة ، فلا يمكن استخدامها إلا لتطهير الغرف الفارغة. لكن نظام 222 nm UVC يمكن أن يكون نظام تطهير واعد للأماكن العامة المشغولة، بما في ذلك المستشفيات حيث تكون العدوى في المستشفيات ممكنة.

ومع ذلك ، يقترح الباحثون مزيدًا من التقييم لسلامة وفعالية موجة 222 نانومتر من الأشعة فوق البنفسجية في قتل فيروسات -CoV-2 في أسطح العالم الحقيقي حيث أن دراستهم بحثت فقط في فعاليتها في المختبر.

لا يمكن لطول موجي يبلغ 222 نانومتر من الأشعة فوق البنفسجية أن يخترق الطبقة الخارجية غير الحية للعين البشرية والجلد ، لذا لن يسبب ضررًا للخلايا الحية تحتها، وهذا يجعله بديلاً أكثر أمانًا ولكنه فعال بنفس القدر لمصابيح مبيد الجراثيم 254 نانومتر التي تستخدم بشكل متزايد في تطهير مرافق الرعاية الصحية.

ومع ذلك ، يقترح الباحثون مزيدًا من التقييم لسلامة وفعالية موجة 222 نانومتر من الأشعة فوق البنفسجية في قتل فيروسات -CoV-2 في أسطح العالم الحقيقي حيث أن دراستهم بحثت فقط في فعاليتها في المختبر.