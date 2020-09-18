ألمانيا تحارب السجائر في السينما بقانون جديد

الخليج 365الجمعة 2020/9/18 08:36 م بتوقيت أبوظبي
أقر المجلس الاتحادي الألماني (بوندسرات) الجمعة قانونا يوسع دائرة الحظر على إعلانات التبغ في ألمانيا، البلد الوحيد الذي لا يزال يسمح بها في الاتحاد الأوروبي.
وقد صادق المجلس نهائيا على نص قانوني أصدره في أيار/مايو الائتلاف الحاكم الذي يضم المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين، بعد مفاوضات شاقة.
اعتبارا من مطلع 2021، ستُحظر إعلانات التبغ في دور السينما خلال الأفلام المتاحة للقاصرين. كما سيُمنع توزيع السجائر مجانا خلال الأحداث بما فيها المهرجانات الموسيقية.
وفي العام التالي، سيصبح الحظر شاملا في سائر الأماكن العامة.
هذه التدابير ستشمل أيضا السجائر الإلكترونية اعتبارا من سنة 2024.
وتحظر القوانين الألمانية حاليا إعلانات التبغ على قنوات الإذاعة والتلفزيون والصحافة، غير أن ألمانيا تبقى البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يمنع اللافتات الترويجية للتبغ في الشوارع وإعلانات هذه المنتجات في السينما حيث يُسمح بها اعتبارا من الساعة السادسة مساء من دون قيود على نوعية الأفلام أو جمهورها.
وكانت مبادرة تشريعية مشابهة أسقطت في البرلمان رغم نيلها موافقة مجلس الوزراء سنة 2016، بسبب معارضة تكتل المحافظين بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل. لكن في نهاية 2019، غيّر هذا التكتل موقفه من الموضوع ما فتح الباب أمام مفاوضات جديدة.
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