احذروا المضادات الحيوية ضد كورونا .. قد تسبب نوبات قلبية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ 43 دقيقة

تتميز المضادات الحيوية بقدرتها على قتل البكتيريا والفطريات، إلا أنها غير مجدية مع الفيروسات التي تعيش داخل خلايا الجسم البشري، وهو ما يوضحه رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك، سيرغي نيتيسيف قائلا: “المضادات الحيوية لا مفعول لها مضادا للفيروسات، بما فيها فيروس كورونا بمختلف أنواعه، بل مفعولها مضاد للعدوى البكتيرية”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن إيفان كونوفالوف، أخصائي الأمراض المعدية بجامعة بيروغوف الطبية في روسيا قوله: “المضادات الحيوية لا تؤثر أبدا بفيروس كورونا، وقد تؤدي إلى آثار جانبية. وهذا يمس العلاج الذاتي. ولكن إذا تحدثنا عن الأشكال الحادة لفيروس كورونا في المستشفى، فإنه لا بد من استخدام المضادات الحيوية في العلاج، لأن فيروس كورونا يخلق نقطة انطلاق للبكتيريا والفطريات لإصابة الرئتين”.

وفي هذا الإطار كشف علماء أمريكيون ان المضاد الحيوي “أزيثروميسين”، الذي يستخدم ضد مضاعفات فيروس كورونا، قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

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ووفقا لما نشرته صحيفة “جاما نيت وورك أوبن” الأمريكية، فإنه تم إجراء الدراسة من قبل موظفين من جامعة إلينوي في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بمعالجة بيانات أكثر من

400 مليون مريض.

واضافت الصحيفة أن الدراسة توصلت إلى نتيجة تفيد بأنه لا ينبغي تناول المضاد الحيوي “أزيثروميسين” مع الأدوية، التي تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب. كما أشارت الدارسة إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى زيادة بنسبة 40 في المائة في حدوث تشوهات القلب، بما في ذلك الإغماء وزيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية.

وتشمل الأدوية المذكورة أدوية ضغط الدم ومضادات الاكتئاب والأدوية المضادة للملاريا والمواد الأفيونية.