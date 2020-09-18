كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - شهر بعد شهر وربما أسبوع بعد أسبوع تراقب الأم مولودها، ماذا تعلّم، وما الذي أصبح يفهمه، أو يلفت انتباهه، أو يضايقه من الآخرين. كل شيء يتغير بسرعة، ليكبر أمام عينيك وتنعمين بكل حركاته ونظراته.

الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، يحدد للأمهات تطور الطفل الرضيع في الشهر الخامس

د. أحمد عبدالعال

تركيز الطفل وإدراكه

يتطور في هذا الشهر كالآتي

يركز على رؤية الأشياء

أكثر تركيزاً

سوف يصبح الطفل قادراً بصورة أكبر على رؤية الأشياء الصغيرة والتركيز فيها، وذلك لأن انتباهه يزداد ونظره يصبح أقوى، فيمكن أن يلاحق الأشياء التي تتحرك أمام عينيه، وينقل شيئاً من يد إلى الأخرى.

يعجب بيديه

يزيد إعجابه بيديه



بدء اندهاش وإعجاب طفلك الشديد بيديه، وستجدين على وجهه علامات انبهار شديدة لحركة يديه وأصابعه، فطفلك الآن في مرحلة استكشاف جسمه وحركاته.

يمارس لعبة الاختباء

يمارس لعبة الاختباء

لعبة الاختباء التي اعتدت لعبها معه الشهور الماضية ساعدته على التفكير جيدًا وقت اللعب، وهذه مرحلة كبيرة في تطوير مهارات التفكير لديه.

يلتقط الأشياء

يلتقط الأشياء

سوف تتمكنين من اللعب معه بشكل أفضل، فيمكن أن تضعي أمامه بعض الأغراض وسوف يبدأ في التقاطها، ويمكن أن يقوم بمد يده لتمسكي به وتحتضنيه.

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يقلد الأصوات

يقلد الأصوات

يحاول الطفل في الشهر الخامس تقليد الأصوات التي يسمعها حوله، وتصدر عنه بعض الحروف الساكنة.

يستجيب لسماع اسمه

يستجيب لسماع اسمه

يستجيب الطفل عندما تنادين على اسمه ويبدأ استخدام صوته في التعبير عن مشاعره المختلفة، مثل: الغضب والرغبة في اللعب والجوع وغيرها، ويبدأ تفاعله جيدًا مع الوجوه المألوفة والضحك أو الغضب بمجرد رؤيتها، تبعًا لما يشعر به تجاه الوجه الذي يراهكما أنه سيعبر عن انفعالاته بأسلوبه الخاص، وبالتالي سوف يصبح مصدر إزعاج لبعض الأشخاص، ولكنه أمر ممتع بالنسبة لك.

يتمكن من رؤية الألوان

يميز الألوان

سوف يدرك الطفل أن الأشياء موجودة من حوله حتى إذا لم يرها الآن، ويستطيع التعرف على الأغراض من حوله بمجرد رؤية جزء صغير منها، وكذلك يتمكن من رؤية الألوان ومعرفة الفرق بينها.

يرفع رأسه

يرفع رأسه

أثناء محاولة جلوس الطفل على بطنه، سوف يتمكن الطفل من رفع رأسه والتحكم فيه أكثر من الشهر الرابع، وهذه فرصة لتقوية عضلاته. كما يستطيع الطفل في الشهر الخامس أن يتقلب على أحد الجانبين، ولذلك يجب تأمينه جيداً ووضعه تحت الملاحظة دوماً.

يجب استشارة الطبيب في حالة:

استشيري الطبيب

عدم استجابة طفلك للأصوات من حوله.

عدم حدوث تطور في حركات اليدين والقدمين، مقارنةً بالثلاثة الأشهر الأولى.

عدم وجود تغيير في تعبيرات وجهه وتفاعله مع الوجوه المألوفة.

عدم قدرته على إصدار أي نوع من الأصوات.