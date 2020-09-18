هذه العلامات تشير إلى مشكلة لديك في البنكرياس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - البنكرياس هو أحد الغدد الخارجية للجهاز الهضمي والذي يقع وراء المعدة . له بعضاً من وظائف الغدد القنوية والغدد الصماء، منها إفراز العصارة التي تحتوي على عدد من الأنزيمات الهاضمة والموالية إلى الاثني عشر، هذه الأنزيمات تساعد على هضم الطعام.

كما يقوم البنكرياس بانتاج الهرمونات مثل الأنسولين التي تلعب دورا هاما في امتصاص، والتمثيل الغذائي وتخزين المواد الغذائية مثل الجلوكوز. ويؤدي خلل في وظيفة الغدد الصماء في البنكرياس إلى داء السكري.

فيما يلي مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن البنكرياس لا يعمل بشكل جيد، بحسب ما أورد موقع “إم إس إن”:

آلام في البطن

يمكن أن يكون الألم في بطنك علامة على التهاب البنكرياس، وهو التهاب حاد أو مزمن في البنكرياس. عندما تضغط الأورام الكبيرة على الأعضاء المجاورة، يمكن أن يكون ألم البطن أيضًا أحد أعراض سرطان البنكرياس، والذي يتميز بنمو خلايا غير طبيعية في البنكرياس.

ألم في الظهر

يرتبط الألم في ظهرك أيضًا بالتهاب البنكرياس وسرطان البنكرياس. في الحالة الأخيرة، قد يتفاقم الألم عند الاستلقاء، أو بعد تناول الطعام بثلاث إلى أربع ساعات.

الحمى

يمكن أن تكون درجة حرارة الجسم المرتفعة بشكل غير عادي أيضاً من أعراض التهاب البنكرياس، والذي يحدث عندما تتسرب إنزيمات البنكرياس إلى أنسجة البنكرياس، مما يتسبب في حدوث تهيج ووذمة واحتقان في الأوعية الدموية.

استفراغ و غثيان

يعتبر الغثيان والقيء من أعراض التهاب البنكرياس وسرطان البنكرياس المرتبطين بالتدخين والسمنة.

ضغط دم مرتفع

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يمكن أن يكون ارتفاع ضغط الدم أيضًا علامة على التهاب البنكرياس، والذي يحدث غالبًا بسبب الإفراط في تناول الكحول والصدمات وحصى المرارة التي تسد قنوات البنكرياس.

البشرة الباردة والرطبة

يمكن أن تكون البشرة الرطبة وانخفاض درجة حرارة الجسم علامات على التهاب البنكرياس الشديد، والذي يحدث عندما تتسبب الحالة في حدوث عدوى ونزيف وتكوين صديد في الع

ضو، فضلاً عن تنخر أنسجة البنكرياس.

اليرقان

يتسم اليرقان بإصفرار العينين والجلد، والبول داكن اللون، والبراز فاتح أو دهني، ويصبح من أعراض سرطان البنكرياس عندما يسد الورم القناة الصفراوية.

التغييرات في البراز

يمكن أن يتسبب انسداد القناة الصفراوية الناجم عن سرطان البنكرياس في جعل البراز شاحبًا أو بلون الطين؛ تنبعث منه رائحة غريبة وقوية.

الحكة في الجلد

عادة ما تكون مصحوبة بأعراض مثل آلام البطن أو اليرقان. حكة الجلد يمكن أن تكون علامة على سرطان البنكرياس، 95 % منها ينمو من جزء البنكرياس الذي يساعد على هضم الدهون والبروتينات عن طريق إفراز الإنزيمات.

الإسهال والإمساك

لأنه يمنع امتصاص العناصر الغذائية في الطعام بشكل صحيح، يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس الإسهال والإمساك، وخاصة عند المرضى الذين يتناولون مسكنات الألم.