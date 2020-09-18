إغلاق مشدد في إسرائيل 3 أسابيع لاحتواء كورونا

بدأت إسرائيل، الجمعة، فرض إغلاق مشدد للمرة الثانية يستمر لمدة 3 أسابيع، قبيل موسم عطلات يهودية، في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 5238 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 176.933 حالة بينهم 1169 وفاة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وحمامات السباحة والصالات الرياضية فتح أبوابها"، مضيفة: "كما يشمل الإغلاق تعطيل جهاز التعليم ما عدا التعليم الخاص".

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وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "سيتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة بمن فيهم حرس الحدود والمتطوعون، بمساعدة المئات من جنود الجيش ومفتشي البلديات، في كافة أرجاء البلاد لتطبيق أنظمة الطوارئ والحفاظ على السلامة والصحة العامة".

وأضاف البيان: "سينتشر أفراد شرطة المرور على المحاور المركزية ومداخل المدن، لإجراء تفتيش وإشراف على حركة المركبات بين المدن".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشرطة بإقامة حواجز متنقلة بهدف المراقبة والدوريات في المدن وداخلها، من أجل منع التجمعات وحظر خروج المواطنين من المنازل إلى الأماكن العامة بشكلٍ منافٍ لأنظمة الطوارئ، وكذلك مراقبة نشاط المحال التجارية".

وكانت إسرائيل سجلت على مدى أكثر من أسبوعين إصابات تزيد على 3000 يومياً، ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرار الإغلاق.