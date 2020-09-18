هذه التمارين الصباحية تساعدك على تصفية ذهنك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 سبتمبر 2020 01:40 مساءً - قد يعاني الإنسان من ضغوطات سلبية عديدة بفعل الظروف والعوامل المحيطة به، فيبذل كلّ ما في وسعه حتى يستعيد صفاء ذهنه، وراحة باله، ليسير نحو أهدافه وطموحاته التي يطمح لها بقوة وعزيمة وإصرار ونظرة تفاؤلية للحياة.

يعاني الكثيرون من الإجهاد النفسي والعقلي نتيجة للضغوطات التي فرضتها أزمة كورونا، وما ترافق معها من تغييرات على أنماط الحياة التقليدية.

وفيما يلي مجموعة من النشاطات التي يمكنك ممارستها في الصباح لتصفية ذهنك، بحسب موقع إم إس إن:

الاسترخاء والقراءة

في عالم اليوم الذي يسير بخطى سريعة، من الصعب أن نتذكر الأشياء البسيطة التي تبعث على الاسترخاء وتنشط العقل، القراءة هي بالتأكيد واحدة من هذه النشاطات، سواء كان ذلك في كتاب أو صحيفة أو مقالة عبر الإنترنت، والقراءة من أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها وتثري الدماغ بمعلومات جديدة، وفي نفس الوقت تنشط العقل والذاكرة.

الرياضة

تعزز التمارين الرياضية إطلاق العديد من الناقلات العصبية الرئيسية في الدماغ، كما تساعد أيضاً على زيادة ضخ الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يسمح للمادة الرمادية بالعمل بأعلى سعة، ويُترجم ذلك إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر دقة.

التأمل

وجدت الدراسات أن مركز الخوف والقلق في الدماغ يتناقص بعد ممارسة تمارين التأمل، كما يساعد التأمل أيضاً على زيادة القدرة على تذكر المعلومات بشكل أسرع، ويسمح للذاكرة العاملة بالبحث والعثور على المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة أكبر.

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تشغيل موسيقى كلاسيكية

لطالما وُصفت الأصوات اللطيفة والهادئة كالموسيقى الكلاسيكية بأنها مفيدة للدماغ والإنتاجية بشكل عام، فالاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء ارتداء الملابس في الصباح أو ممارسة الرياضة يولد مجموعة من الدوائر العصبية التي تساعد في تحسين الطلاقة اللفظية والأداء المعرفي والتركيز بشكل عام.

الألعاب المنطقية والعقلية

من المهم الحفاظ على أنشطة تعزز الدماغ باستمرار مع زيادة التعقيد بالإضافة إلى تحسين أنشطة الدماغ عبر التدريب المستمر، وممارسة نشاطات وألعاب تستخدم أجزاء مختلفة من الدماغ، ويمكن للألعاب المنطقية والعقلية أن تلعب دوراً هاماً في تدريب الدماغ واكتساب مهارات عقيلة جديدة.

كتابة قائمة بالأشياء الممتن لها

عندما تلفت انتباهك إلى الأشياء في حياتك التي تشعر بالامتنان من أجلها، فإن عقلك في الواقع يعمل بشكل أفضل، وتُظهر الدراسات أن أنماط التفكير السلبي تغير الدماغ بطريقة سلبية، ولكن على العكس من ذلك، فإن ممارسة الامتنان تحسن وظائف الدماغ مع مرور الوقت.

النوم الصحي

ثبت في دراسات لا حصر لها أن النوم يساعد في تحسين قدرتنا على التذكر، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتنا على التحكم في كل من سلوكنا وتعلمنا، وأفضل طريقة لتهيئة جسمك لأداء عمل رائع في اليوم التالي هي الالتزام بجدول نوم صحي، وتذكر أيضاً ضرورة ممارسة طقوس الاسترخاء قبل النوم -مثل قراءة كتاب – وتأكد من أن غرفتك مظلمة وباردة عند درجة حرارة مثالية تبلغ حوالي 18 درجة مئوية.