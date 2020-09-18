فوائد صحية غير متوقعه للقهوة الداكنة

فوائد صحية غير متوقعة للقهوة، فهي المشروب الأكثر إلى جانب الشاي حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة تجعلها من أفضل المشروبات.

إليك أبرز فوائد القهوة.

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1. تحسن صحة القلب

شرب القهوة بدون إضافة السكر يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والالتهابات، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. تعزز فقدان الوزن

يمكن أن يساعدك تناول القهوة الخالية من السكر على حرق الدهون عن طريق زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. ثبت أن الكافيين يساعد في عملية حرق الدهون، وقد ثبت أنه يزيد من معدل الأيض.

3. تحسن الذاكرة

فائدة أخرى لشرب القهوة غير المحلاة هي أنها تساعد في تحسين وظيفة الذاكرة من خلال مساعدة الدماغ على البقاء نشطاً. هذا ينشط أعصاب الدماغ ويقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر والخرف.

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4. تقلل من مخاطر مرض السكري

يزيد شرب القهوة مع السكر من خطر الإصابة بمرض السكري، وخاصة داء السكري من النوع 2. وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون القهوة السوداء بدون سكر يقل لديهم خطر الإصابة بهذا المرض بنسبة 23 إلى 50٪.

5. تحارب الاكتئاب

النساء اللائي يشربن أكثر من 4 أكواب من القهوة يومياً، كان لديهن خطر أقل بنسبة 20 في المائة للإصابة بالاكتئاب. السبب هو الكافيين، وهو منبه طبيعي يحفز الجهاز العصبي المركزي ويزيد من مستويات الدوبامين. تؤدي زيادة مستويات الدوبامين إلى إزالة أعراض الاكتئاب.

6. تقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان

يمكن للقهوة السوداء أن تمنع خطر الإصابة بسرطان الكبد والقولون. يمكن أن يقلل شرب القهوة السوداء من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 40٪. ووجدت دراسة أخرى أيضاً أن الأشخاص الذين يشربون 4 - 5 أكواب من القهوة يومياً تقل لديهم مخاطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 15٪.