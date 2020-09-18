الخليج 365الجمعة 2020/9/18 12:21 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها تدرس كيفية التعامل مع أول إصابة بفيروس كورونا لكلب يعود لأحد المستثمرين الأجانب في مدينة الحسن الصناعية شمالي البلاد، كان يعتزم صاحبه ترحيله بالطائرة إلى زوجته.
وقال مصدر في وزارة الصحة لوكالة الأنباء الرسمية "بترا" إنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره في المنزل بمدينة الرمثا شمالي البلاد، لكن النتيجة يتوقع أن تظهر الجمعة.
وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بصدد عزل منزل صاحب الكلب عملا بالبروتوكول الطبي المعتمد مع هذه الحالات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأول في الأردن.. كلب مصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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