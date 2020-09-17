هذه الخطوات تحفزك على ممارسة التمارين الرياضية إذا اتبعتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 سبتمبر 2020 07:15 مساءً - منذ 8 دقائق

من المهم جدا أن تختار النشاط البدني الذي ينسجم مع ميولاتك وقدراتك

إن الكسل يُعتبر من العوائق الرئيسية التي تحول دون القيام بالأنشطة الرياضية التي تساعد في المحافظة على الصحة وعلى التمتع بلياقة بدنية جيدة. بحسب مجلة “كيدونا ” الإيطالية .

فبعد قضاء يوم طويل في العمل يصعب على الشخص بعد عودته للمنزل حشد طاقته من أجل القيام بالتمارين الرياضية، رغم الاستمتاع بتلك الأنشطة وما تعود به من شعور جيد خلال ممارستها

فيما يلي بعض الاستراتيجيات للمساعدة في تعلم كيف تحفز نفسك لممارسة التمارين:

لا تقع فريسة للثقب الأسود المتمثل في الأريكة:

حالما تصل المنزل ارتد ملابس التمارين الرياضية وغادر مجدداً. لأنه إذا ما جلست على الأريكة المريحة فسوف يحتاج الأمر لمزيد من القوة للنهوض عنها، بحسب موقع “لايف هاك”.

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إنه قانون فيزيائي بسيط ،قانون نيوتن الأول الذي يقول إن الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى على هذه الحالة. ومن هنا يمكن الاستلقاء على الأريكة بعد العودة من ممارسة التمارين.

• الالتزام:

إذا كنت تريد تعلُم كيف تحفز نفسك على ممارسة التمارين، قم بالالتزام بخطة لممارسة التمارين لمدة 30 يوما. قم بالتخطيط للأيام والأوقات التي ستتمرن فيها، بما في ذلك نوعية التمارين.

تناول شيء طازج:

بالتحدث عن وجبة كبيرة، ما نأكله ونحتسيه متعلق بكيف نشعر وبالتالي إذا لم تكن تعلم كيف تحفز نفسك لممارسة التمارين، ابدأ بوجبة خفيفة صحية.

وهناك فائدة أخرى لهذا وهو أن تناول طعام صحي قد يجعلك تشعر أنك “أخف” ولديك المزيد من الطاقة لممارسة التمارين.