- 1/2
- 2/2
أمريكا الأكثر تضرراً بكورونا على مستوى العالم
أوضحت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”، أمس الجمعة، أن التعديلات على إرشادات الحجر الصحي لا تعني بالضرورة الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا مجددا.
ففي الثالث من أغسطس، قامت “سي دي سي” بتعديل إجراءات الحجر الصحي بناء على دراسات كشفت بأن النتائج الإيجابية لوجود الفيروس لدى المصابين به، قد تتواصل على مدى ثلاثة أشهر.
ووضحت المراكز أنه “وعلى عكس ما تناقلته وسائل الإعلام، فإن المعلومات لا تشير بالضرورة إلى أن الشخص قد يحظى بالمناعة ضد الإصابة بفيروس “سارس-كوف-2″ مجددا، المتسبب بمرض كوفيد-19، خلال الأشهر الثلاثة التالية لإصابته”.
وقالت الوكالة إن المعلومات الأخيرة تشير إلى أن إعادة فحص الشخص خلال الأشهر الثلاثة التالية لإصابته لا داع لها، إلا إن أظهر الشخص أعراض الإصابة بكوفيد-19 أو أي أعراض تستثني الإصابة بأمراض أخرى.
وأضافت أن “المصابين بكوفيد-19 يجب أن يعزلوا لمدة عشرة أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض، ولمدة 24 ساعة بعد زوال الحمى دون اللجوء إلى أدوية مخفّضة للحرارة”.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصحية الأميركية تصدر توضيحاً هاماً حول إرشادات العزل الجديدة لمرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.