السلطات الصحية الأميركية تصدر توضيحاً هاماً حول إرشادات العزل الجديدة لمرضى كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أوضحت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “سي دي سي”، أمس الجمعة، أن التعديلات على إرشادات الحجر الصحي لا تعني بالضرورة الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا مجددا.

ففي الثالث من أغسطس، قامت “سي دي سي” بتعديل إجراءات الحجر الصحي بناء على دراسات كشفت بأن النتائج الإيجابية لوجود الفيروس لدى المصابين به، قد تتواصل على مدى ثلاثة أشهر.

ووضحت المراكز أنه “وعلى عكس ما تناقلته وسائل الإعلام، فإن المعلومات لا تشير بالضرورة إلى أن الشخص قد يحظى بالمناعة ضد الإصابة بفيروس “سارس-كوف-2″ مجددا، المتسبب بمرض كوفيد-19، خلال الأشهر الثلاثة التالية لإصابته”.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأخيرة تشير إلى أن إعادة فحص الشخص خلال الأشهر الثلاثة التالية لإصابته لا داع لها، إلا إن أظهر الشخص أعراض الإصابة بكوفيد-19 أو أي أعراض تستثني الإصابة بأمراض أخرى.

وأضافت أن “المصابين بكوفيد-19 يجب أن يعزلوا لمدة عشرة أيام على الأقل بعد ظهور الأعراض، ولمدة 24 ساعة بعد زوال الحمى دون اللجوء إلى أدوية مخفّضة للحرارة”.