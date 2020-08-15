شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن انتقال كورونا عبر الطعام؟.. «خبراء الصحة» يجيبون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

بعد توارد أنباء عن اكتشاف الصين فيروس كورونا على عينة سطحية من مجموعة لأجنحة الدجاج المجمدة المستوردة من البرازيل، يحاول الطب التخفيف من مشاعر القلق والخوف من احتمال انتقال الفيروس عبر الطعام.

وقال الدكتور إيان ويليامز، رئيس فرع الاستجابة والوقاية من تفشي الأمراض في المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يحقق في الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء والمياه، إنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عبر الطعام.

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وأضاف ويليامز، “هذا حقًا يتعلق بالجهاز التنفسي، من شخص لآخر”، “في هذه المرحلة، لا يوجد دليل يوجهنا حقًا نحو الطعام (أو) خدمة الطعام كطرق تقود الوباء.

وتم التأكيد على نقطة ويليامز مؤخرًا من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووزارة الزراعة الأميركية، اللتين قالتا في بيان مشترك في يونيو الماضي، إنه “لا يوجد دليل” على إصابة الناس بالفيروس من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإنه من الممكن أن تصاب بفيروس كورونا عن طريق لمس سطح ملوث، بما في ذلك عبوات الطعام، ثم لمس وجهك، لكن يمكنك تقليل المخاطر عن طريق غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل بعد التعامل مع عبوات الطعام.