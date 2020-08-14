علاج الوخز بالإبر قد يساعد مرضى «كوفيد – 19»!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 04:17 مساءً - منذ 3 ساعات

توصلت دراسة جديدة لعلماء جامعة هارفارد، إلى أن نسخة حديثة من علاج الوخز بالإبر، قد يساعد في القضاء على نوع الالتهاب الخارج عن السيطرة، الذي يقتل العديد من مرضى فيروس كورونا المستجد.

ووجد العلماء، أن الفئران المصابة بالعدوى البكتيرية، التي عولجت بالوخز بالإبر الكهربائية، لديها مستويات أقل من 3 أنواع رئيسية من السيتوكينات – بروتينات مناعية تسبب الالتهاب.

وأصبحت هذه البروتينات معروفة نسبياً خارج الطب، حيث اكتشف الأطباء أنها تبدو مسؤولة عن الالتهاب الغامر، الذي أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص المصابين بـ«كوفيد – 19».

وشكّل خفض مستويات هذه السيتوكينات الالتهابية، هدفاً رئيسياً لعلاجات «كوفيد – 19».

وأوردت الدراسة أنه رغم إصابة الفئران بنوع مختلف من العدوى، إلا أنها كانت أكثر عرضة للنجاة من مرضها بثلاث مرات نتيجة العلاج ببروتوكول الوخز بالإبر القاتلة للسيتوكين، مقارنة بالفئران التي لم تحصل على العلاج بالإبر.

وتشير النتائج إلى أن الوخز بالإبر قد يكون علاجاً تكميلياً مفيداً للالتهاب، إلا أنه ينبغي الحذر من استخدامه قبل إجراء اختبارات سلامة الإنسان.

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ويمكن إرجاع الوخز بالإبر إلى فترة ما بين 600 قبل الميلاد و100 قبل الميلاد. ويعتبر من أقدم ممارسات الطب الصيني القديم.

وفي الولايات المتحدة، دُمج العلاج بشكل متزايد مع الممارسات الطبية الغربية، مع الانتقال من الطب «البديل» إلى الطب «التكميلي».

وأسفر الفيروس حتى يوم أمس، عن وفاة أكثر من 750 ألف شخص حول العالم منذ اكتشافه في الصين في ديسمبر الماضي، من ما يزيد على 20.850 مليون إصابة.

وأكثر المناطق تضرراً هي أميركا اللاتينية والكاريبي التي سجلت 230 ألف وفاة، بينما سجلت نحو نصف الوفيات في العالم في أربع دول: الولايات المتحدة (170 ألفاً) والبرازيل (104.263) والمكسيك (54666) والهند (47274).

ودخلت أميركا اللاتينية، المنطقة الأكثر تضرراً بوباء «كوفيد – 19»، السباق لإنتاج لقاح.

في إسبانيا، حظّرت مقاطعة غاليسيا، اعتبارا من أمس، التدخين في الشوارع وعلى شرفات المقاهي إذا لم يكن من الممكن احترام المسافة الآمنة التي لا تقل عن مترين بين الأشخاص.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن المدعين حققوا مع رئيس الوزراء وستة من أعضاء حكومته بشأن كيفية تعاملهم مع الجائحة، لكنهم أوصوا بإسقاط الدعوى.