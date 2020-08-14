كورونا حول العالم.. قفزة قياسية في إصابات أوكرانيا والمكسيك تتجاوز 500 ألف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 757 ألفا و476 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 21 مليونا و072 ألفا و424 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 13 مليونا و924 ألفاً و653 مصابا حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

قفزة يومية جديدة في أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، تسجيل 1732 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية قياسية، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 87872، منها 2011 حالة وفاة.

وزاد عدد الإصابات بشكل حاد منذ يونيو/حزيران مع تخفيف السلطات بعض القيود فسمحت بإعادة فتح المقاهي والكنائس وبعض خطوط النقل العام.





إصابات المكسيك تتجاوز 500 ألف

قالت المكسيك إنها ستساعد في إنتاج لقاح واق من فيروس كورونا ربما يُطرح في أمريكا اللاتينية العام المقبل، وذلك في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الإصابات بالبلاد نصف مليون حالة وعدد الوفيات 55 ألفا.

وكان الرئيس أندريس مانويل لوبيز أبرادور قد قال إن الجائحة تفقد قوتها بالمكسيك، رغم أن عدد الوفيات بلغ 55293، وهو ثالث أكبر عدد وفيات بالكورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 7371 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 505751.





30 إصابة جديدة في بر الصين الرئيسي

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الخميس.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 22 حالة من الإصابات الجديدة حالات وافدة من الخارج.

وسجلت اللجنة أيضا 28 حالة حاملة للفيروس دون ظهور أعراض، وكانت قد سجلت 20 حالة من هذا النوع قبل يوم.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 84786 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.



