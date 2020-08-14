شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة على أكثر من 300 مريض بفيروس كورونا تشير إلى فاعلية العلاج بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشار تحليل أولي لدراسة جارية لأكثر من 300 مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 عولجوا بعلاج بلازما النقاهة في هيوستن ميثوديست الأمريكية إلى أن العلاج آمن وفعال، ووفقا للنتائج التي تظهر الآن في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض ، تمثل واحدة من أولى المنشورات التي تمت مراجعتها من قبل الأقران في البلاد لتقييم فعالية بلازما النقاهة.

اعتبارًا من 28 مارس ، عندما أصبح هيوستن ميثوديست أول مركز طبي أكاديمي في الولايات المتحدة ينقل مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة بالبلازما المتبرع بها من المرضى المتعافين ، استخدم أطباء الأبحاث العلاج على 350 مريضًا.

تتبعت الدراسة مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة والذين تم قبولهم في نظام هيوستن ميثوديست المكون من 8 مستشفيات من 28 مارس حتى 6 يوليو.



تجارب العلاج بالبلازما على شخص

هذه النتائج الأخيرة من هيوستن ميثوديست التي تم قياس الفاعلية الطبية فيها الآن، تقدم أدلة علمية قيمة على أن نقل مرضى COVID-19 المصابين بأمراض خطيرة ببلازما عالية الأجسام المضادة في وقت مبكر من مرضهم - في غضون 72 ساعة بعد دخول المستشفى أثبتت فعاليتهم - قلل من معدل الوفيات.

الدراسة التى نشرتها المجلة الأمريكية لعلم الأمراض "American Journal of Pathology"، تؤكد بالفعل أمان العلاج بالبلازما.

وقال الباحث الرئيسى بالداسة: "دراساتنا حتى الآن تظهر أن العلاج آمن وفعال في عدد واعد من المرضى"، "بينما لا يزال العلاج بالبلازما في فترة النقاهة تجريبيًا ولدينا المزيد من الأبحاث التي يجب القيام بها والبيانات التي يجب جمعها ، ولكن لدينا الآن أدلة أكثر من أي وقت مضى على أن علاج البلازما هذا الذي يبلغ عمره قرنًا من الزمان له مزايا وآمن ويمكن أن يساعد في تقليل معدل الوفيات من هذا الفيروس."

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وجد فريق البحث أن أولئك الذين عولجوا في وقت مبكر من مرضهم بالبلازما المتبرع بها والتي تحتوي على أعلى تركيز للأجسام المضادة لـ COVID-19 هم أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة والتعافي من المرضى المماثلين الذين لم يعالجوا ببلازما النقاهة.

ثم تم استبعاد المرضى الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل الشديدة على عمليات نقل الدم ، والذين يعانون من مرض المرحلة النهائية الكامنة غير المعوض وغير القابل للعلاج والمرضى الذين يعانون من الحمل الزائد للسوائل أو الحالات الأخرى التي من شأنها أن تزيد من خطر نقل البلازما.

تم تعقب المرضى لمدة 28 يومًا بعد نقل البلازما ومقارنتهم بمجموعة تحكم من مرضى COVID-19 المماثلين الذين لم يتلقوا بلازما النقاهة، باستخدام تحليل تطابق درجة الميل الملاحظة لموازنة خصائص المشاركين والسماح بتفسير موضوعي للنتائج في هذه المرحلة.

قامت العديد من الدراسات بقياس السلامة ، حيث أظهرت أن أكثر من 34000 مريض مصاب بفيروس كوفيد -19 في الولايات المتحدة ممن تلقوا عمليات نقل بلازما لـ COVID-19 قد تعرضوا لأدنى حد من الآثار الضارة