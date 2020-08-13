أميركا اللاتينيّة تدخل السباق لإنتاج لقاح لكورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 10:17 مساءً - دخلت أميركا اللاتينية، المنطقة الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19، السباق لإنتاج لقاح للفيروس، فيما فرضت تدابير صحية جديدة حول العالم.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز ليل الأربعاء الخميس أن الأرجنتين والمكسيك ستتوليان إنتاج اللقاح المستقبلي ضدّ فيروس كورونا المستجد الذي يُطوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني- السويدي مع جامعة أكسفورد، مشيرا إلى أنّ البلدين سيعملان أيضا على توزيعه في دول أميركا اللاتينيّة باستثناء البرازيل.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحافي إنّ “مختبر أسترازينيكا وقّع اتّفاقاً مع مؤسّسة (كارلوس) سليم لإنتاج ما بين 150 و250 مليون لقاح مخصّصة لكلّ أميركا اللاتينيّة باستثناء البرازيل”، وهي لقاحات “ستكون متاحة في النصف الأول من عام 2021 وسيتمّ توزيعها بشكل منصف بين الدول بناء على طلب الحكومات”.

وأضاف ان “الإنتاج الأميركي اللاتيني ستتولاه الأرجنتين والمكسيك، وهذا سيسمح بوصول (اللقاح) الى جميع دول المنطقة بشكل سريع وفعال”.

وأشار الرئيس الأرجنتيني الى أن الاتفاقية المبرمة بين مختبر استرازينيكا ومؤسّسة كارلوس سليم التي ستُموّل الإنتاج، “تُتيح الوصول إلى أسعار” معقولة تراوح بين 3 و4 دولارات للّقاح و”هذا مهمّ جدا لأميركا اللاتينيّة لأنّه يسمح لجميع بلداننا” بالحصول على اللقاح، على حدّ قول فرنانديز.

وأكّد مكتب استرازينيكا في المكسيك في بيان أنّ إنتاج اللقاح سيكون “بدون منفعة اقتصاديّة” بالنسبة إلى المختبر.

كما أعلنت المكسيك، ثالث دولة في العالم من حيث عدد الوفيات (54666 وفاة) أنها أبرمت اتفاقات جديدة مع شركة “يانسين فارماسوتيكل” الأميركية وشركتي “كانسينو بايولوجيكس” و”والفاكس بايوتكنولوجي” الصينيتين للمشاركة في التجارب السريرية بدءا من أيلول/سبتمبر بهدف إنتاج لقاح محتمل.

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وأميركا اللاتينية والبحر الكاريبي هي المنطقة الأكثر تضررا بالوباء وسجلت 228,561 وفاة من أصل 5,821,886 إصابة وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس في الساعة 11,00 ت غ.

وفي البرازيل، ثاني أكثر الدول تضررا في العالم جراء الفيروس مع 104,201 وفاة، وقّعت ولاية بارانا (جنوب) مذكرة تفاهم مع روسيا الأربعاء لاختبار وإنتاج لقاح “سبوتنك في” الجديد الروسي ضد فيروس كورونا المستجد والذي لا تزال فعاليته موضع شك.

وخلال الأسبوع المقبل، ستقوم فرقة عمل برازيلية بتقييم نتائج تجارب اللقاح التي ستقدّمها روسيا، وجرت منها المرحلتان الأولى والثانية في حين ما زالت المرحلة الثالثة، وهي الأخيرة قبل الموافقة عليه، جارية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح بلاده في تطوير “أول” لقاح ضد مرض كوفيد-19 يؤمن “مناعة طويلة الأمد” مؤكدا بدء عملية الإنتاج في أيلول/سبتمبر فيما بدأت للتو تجارب المرحلة الثالثة عليه.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية الأربعاء إنها تتطلع إلى تمكنها من تحليل نتائج التجارب السريرية الروسية للقاح.

وأضافت المنظمة التي تتخذ في جنيف مقرا لها في بيان أنها “على اتصال بالسلطات الروسية وعلماء وتتطلع إلى دراسة تفاصيل التجارب السريرية”.