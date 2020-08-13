رائحة الفم الكريهة.. إحراج يمكن تجنبه

رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات الشائعة بين الكثيرين، وقد تكون هذه الرائحة بسبب أحد أنواع الأطعمة أو بعض الأمراض التي تتسبب في حدوثها، وتتسبب هذه الرائحة في الكثير من الإحراج لمن يعانون من هذه المشكلة.

ولهذا يجب التعرف على الأشياء التي تتسبب في حدوث رائحة الفم الكريهة حتى يتم تجنبها.





أشياء تسبب رائحة الفم الكريهة

تناول بعض الأطعمة

تناول بعض أنواع الأطعمة قد تسبب لك في رائحة الفم الكريهة، ومن هذه الأطعمة البصل والثوم وكثرة التوابل بالطعام والمخللات، والتي بعد هضمها تدخل في مجرى الدم مما يتسبب في رائحة كريهة للفم.

تناول الأطعمة الحمضية تساعد على حدوث الضعف في طبقة مينا الأسنان، مما يتسبب في زيادة نمو البكتيريا بالأسنان وهذا يتسبب في رائحة الفم الكريهة.

يعتبر تناول الفواكه المجففة بكثرة من أسباب رائحة الفم الكريهة، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تتسبب في تراكم البكتيريا مما يصيب الفم برائحة غير مستحبة.

عدم نظافة الأسنان

عدم الاعتناء بنظافة الأسنان يؤدي إلى ترك بقايا الطعام عالقة بالفم والأسنان، مما يتسبب في تراكم البكتريا مما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات اللثة وهذا يتسبب في رائحة الفم الكريهة، كما أن استخدام فرشاة الأسنان بطريقة خاطئة قد يتسبب في حدوث هذه الرائحة.

الإصابة بالالتهابات

التعرض إلى الإصابة بالالتهابات وخاصة في الفم أو الأنف أو الحنجرة قد يتسبب في حدوث الرائحة الكريهة بالفم، كما أن الإصابة بالتقرحات بعد إجراء العمليات الجراحية في الفم ينتج عنه رائحة الفم الكريهة.

الإكثار من الكافيين

تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين تتسبب في حدوث رائحة الفم الكريهة، حيث أنها تؤدي إلى انخفاض إنتاج اللعاب مما يزيد من البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.





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جفاف الفم

تناول بعض أنواع العلاج الطبي وحبوب منع الحمل تؤدي إلى نقص اللعاب مما يتسبب في الاصابة بجفاف الفم حيث يعتبر اللعاب هو المسؤول عن التخلص من الخلايا التي تتسبب في رائحة للفم.

السمنة المفرطة

الإصابة بالسمنة ينتج عنها خلل في الهرمونات مما يتسبب في وجود رائحة كريهة بالفم، ولهذا يجب الحرص على إنقاص الوزن.

التوتر والقلق

تعتبر الحالة النفسية مؤثرة على رائحة الفم، وإن الشعور بالتوتر والقلق بشكل مستمر يؤدي إلى حدوث اضطرابات في هرمونات الجسم أو الإصابة بمشكلات بالقلب وكلاهما يتسبب في حدوث رائحة الفم الكريهة.





الحموضة

عند الاصابة بالارتجاع المريئي أو ما يسمى بالحموضة أو الإصابة بتهيج المعدة يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، ولهذا من الهام علاج الحموضة عند الإصابة بها.

الإصابة بالأمراض التنفسية

التعرض إلى الإصابة بالأمراض التنفسية ومنها البرد والأنفلونزا، والتهابات الحلق واللوزتين يؤدي إلى التسبب في الإصابة برائحة الفم الكريهة، كما أن المصابين بمرض السكري قد يعانون من مشكلة الرائحة الكريهة للفم.

أنظمة الرجيم

وفق دراسة ذكرها موقع "health line" فإن اتباع بعض أنظمة الرجيم وخاصة الكيتو دايت يتعرضون إلى رائحة الفم الكريهة والتي تكون ناتجة عن تجنب تناول الكربوهيدرات وزيادة تناول البروتين مما يؤدي إلى إفراز الكيتونات المسببة للرائحة الكريهة بالفم.