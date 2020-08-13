هل خبر مشاركة ابنة بوتين في التجارب السريرية للقاح كورونا حقيقي ..من كانت الفتاة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 06:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

كانت المفاجأة، أن بوتين نفسه قد أعلن عن مشاركة ابنته، بقوله: “لقد حصلت إحدى بناتي على اللقاح. أعتقد أنها شاركت في الاختبار” وفقًا لما نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء.

ورافق إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن إنتاج أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض كوفيد-19، رافقته شائعات لا حصر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقعت وسائل إعلام كبيرة فريسة لفيديو متداول يزعم تلقي ابنة بوتين اللقاح الروسي.

وتظهر في الفيديو فتاة في العشرينيات من عمرها ترتدي قناعا واقيا من فيروس كورونا، تجلس أمام طبيب في مستشفى وهو يحاول حقنها بلقاح.

إلا أن خبرا كانت نشرته “روسيا اليوم” في نسختها الإنجليزية يوم 20 يوليو الماضي، كشف المستور وأوضح حقيقة الفتاة التي تظهر في الفيديو، وأنها ليست ابنة الرئيس الروسي التي أعلن أنها تلقت اللقاح.

وبحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء، لم يصرح أي مصدر رسمي أو تؤكد أي وسيلة إعلام روسية رسمية أن الفتاة هي ابنة بوتين.

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وحقيقة الفتاة هي أنها إحدى المتطوعات في التجربة على اللقاح الروسي، حيث ظهرت وهي تتناول اللقاح خلال المراحل التجريبية بمستشفى “بوردينكو” العسكري المركزي في موسكو.

وتدعى الفتاة التي ظهرت في الفيديو وشاركت في التجربة “ناتاليا”، والتي أكدت سعادتها بالتجربة وأنها تؤهل نفسها لتصبح طبيبة أعصاب، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكان الرئيس الروسي بوتين أعلن، أمس الأول الثلاثاء، عن أول لقاح في العالم يقي من فيروس كورونا.

الرئيس الروسي أكد فاعلية اللقاح الروسي المسمى “سبوتنيك V” وقدرته على الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فهو يشكل مناعة مستقرة، مشيراً إلى اجتياز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة.

وحول موعد إنتاج اللقاح، قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو: “إن الإنتاج الكمي لأولى الدفعات من لقاح كورونا سيتم خلال الأسبوعين القادمين”.

الفتاة الروسية التي تلقت التطعيم

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، بأنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا، من أكثر من 20 دولة في العالم.