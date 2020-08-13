الصين تعثر على آثار فيروس كورونا في أجنحة دجاج مستوردة

الخميس 13 أغسطس 2020

ذكرت السلطات في جنوب الصين اليوم الخميس أنها عثرت على آثار فيروس كورونا (كوفيد-19) في أجنحة دجاج مجمد مستوردة من البرازيل.



وقالت مدينة شينجين في بيان عبر تطبيق "وي تشات" إن فحص سطح عينة من أجنحة الدجاج المستوردة أظهر نتائج إيجابية لفيروس كورونا.

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وقالت السلطات إن مكتب الوقاية من الجوائح والسيطرة عليها في المدينة نظم فحصا بالحمض النووي لكل من تعرض للمنتجات، مضيفة أن النتائج جاءت سلبية.

وبدأت الصين في الشهور الأخيرة مسح كل حاويات اللحوم والمأكولات البحرية القادمة من الموانئ الكبيرة. وكان تكثيف جهود المسح بعد انتشار فيروس كورونا في بكين في يونيو على صلة بسوق "سينفادي" للمواد الغذائية بالجملة في المدينة.

وكان أول تفشي للفيروس في ديسمبر 2019 على صلة بسوق هونان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط البلاد.