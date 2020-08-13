أسباب لارتفاع هرمون البروجسترون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 04:41 مساءً - الهرمون هو مادة كيميائية تفرزها الغدد المختلفة في جسم الانسان كل على حدة، ولكل هرمون فوائده للجسم وكذلك فأعراص نقصه وزيادته تشكل خطراً على حياة الانسان، وتؤخر بعض العمليات الحيوية فيه ومنها الحمل الذي بدونه لا تستمر الحياة، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" مع الدكتورة سماح المولي، إختصاصية النساء الولادة لتشرح لك عزيزتي كل ما يخص هرمون الحمل أو ما يعرف بهرمون البروجسترون كالآتي. ما هو هرمون البروجسترون؟ يعرف هرمون البروجسترون بهرمون الحمل.

يقوم المبيض بانتاج هذا الهرمون مما يعني أنه يلعب دوراً هاماً في عملية الحمل.

كما تقوم الغدة الدرقية وكذلك المشيمة بافراز هذا الهرمون، واي خلل في عمل الغدة الكظرية يؤدي لخلل في نسبة هرمون البروجسترون.

بعد خروج البويضة الناضجة من المبيض من المبيض، يقوم الجسم الأصفر بإفراز هرمون البروجسترون، وتكمن أهمية هرمون البروجسترون في هذا التوقيت بتهيئة بطانة الرحم لاستقبال البويضة المخصّبة عن طريق زيادة سمك يطانة الرحم وبالتالي عدم حدوث الدورة الشهرية، وإنتاج بروتينات خاصّة لتغذية البويضة المخصّبة إيذاناً ببداية الحمل وحدوثه. متى ترتفع نسبة هرمون البروجسترون طبيعياً؟ ترتفع نسبة هرمون البروجسترون عند حدوث التبويض ويستمر في الارتفاع لمدة خمسة أيام.

تنخفض نسبة هرمون البروجسترون خلال أيام الدورة الشهرية.

خلال فترة الحمل يزداد مستوى هرمون البروجيسترون تدريجيًا بين الأسبوعين التاسع والثاني والثلاثين من الحمل.

يقوم الهرمون بعمله في الحفاظ على البويضة المخصبة، ومنع حدوث تقلصات الرحم، وفي حال حدوث بوادر الاجهاض قد تحصل الحامل على جرعات من الهرمون.

يسهم الهرمون الذي تفرزه المشيمة خلال فترة الحمل على تهيئة الثديين لتكون الحليب.

كما يعمل هذا الهرمون على تهيئة الرحم لكي يقوم بيئة مناسبة لنمو الجنين طوال فترة الحمل.

نتيجة لارتفاع هرمون البروجسترون خلال فترة الحمل فلا يحدث التبويض، ولا تأتي الدورة الشهرية للحامل بالطبع. أعراض ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون الغير طبيعية Advertisements زيادة الشهية للطعام عند النساء

وبالتالي تحدث زيادة في الوزن.

الشعور بالنعاس والرغبة بالنوم.

الشعور بالاكتئاب.

والشعور بثقل في القدمين وتحبس السوائل فيهما.

انخفاض الرغبة الجنسية عند الزوجات.

سوء المزاج عند الاستيقاظ من النوم خصوصاً. علاج ارتفاع هرمون البروجسترون علاج فرط نشاط الغدة الكظرية تحت اشراف الطبيب. تقليل تناول السكريات والكربوهيدارت، والمداومة على نظام صحي متوازن. الحفاظ على الهدوء النفسي والبعد عن التوتر. تنظيم الدورة الشهرية تحت اشراف الطبيب. الحصول على نوم صحي كافي أثناء الليل. ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب لارتفاع هرمون البروجسترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.