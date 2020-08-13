اكثر من 750 ألف وفاة في العالم بـكورونا ..والصحة الألمانية تتوقع توفر لقاح لفيروس كورونا خلال شهور

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ 20 ثانية

وفي تصريح تلفزيوني له، تحدّث الوزير عن تقرير لمعهد الصحة العامة يشير إلى أنه قد يتوفر لقاح في الخريف وعلّق: “إنني متفائل بأنه قد يكون هناك لقاح في الشهور القادمة، وبالتأكيد في العام القادم”.

وتتفق توقعاته على ما يبدو مع تقرير أصدره معهد روبرت كوخ ثم سحبه لاحقاً، قال فيه المعهد المعني بالصحة العامة إنه يتوقع وجود لقاح في الخريف. وذكر المعهد لاحقاً أن التقرير غير محدّث ونُشر عن طريق الخطأ.

وفي وقت امتنع فيه الوزير عن تحديد شهر يتوفر فيه اللقاح، أكدّ أن “الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه بفضل عملنا جميعا معاً من باحثين وعلماء وعامة، سنحصل على الأرجح على لقاح بوتيرة أسرع مما حدث من قبل في تاريخ البشرية”.

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أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 750 ألف شخص حول العالم منذ اكتشافه في الصين في كانون الأول، وفق تعداد لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” استنادا إلى معلومات رسمية اليوم الساعة 12,10 بتوقيت غرينتش.

بالإجمال، سجلت 750 ألفا و3 وفيات في العالم من 20 مليونا و667 ألفا و684 إصابة.

وأكثر المناطق تضررا هي أميركا اللاتينية والكاريبي التي سجلت 228 ألفا و572 وفاة، بينما سجلت نحو نصف الوفيات في العالم في 4 دول: الولايات المتحدة (166 ألفا و38 وفاة) والبرازيل (104 ألفا و201 وفاة) والمكسيك (54666) والهند (47033).