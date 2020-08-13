شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الأبحاث المطور للقاح كورونا الروسى يعلن تعاطيه العقار منذ 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير مركز "جامالى" الروسى، المطور لأبحاث لقاح كورونا، ألكسندر جينتسبيرج إنه تم تطعيمه خلال الأشهر الخمسة الماضية باللقاح قائلا: "أضمن أنني أشعر بتحسن"، وفقا لتقرير لوكاله "سبوتنيك"، وتواصل روسيا تجاربها على أول لقاح لفيروس كورونا بعدما اعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح أول أمس الثلاثاء بينما أجريت الدراسات والتجارب على البالغين فقط، لم يتم الوصول إلى مجموعات عمرية محددة من الأطفال والمراهقين وكبار السن.

وكشف مدير مركز "جامالي" الروسي للأبحاث ألكسندر جينتسبيرج عن إجراء دراسات واختبارات عدة على الأطفال من أعمار مختلفة متعلقة بلقاح فيروس كورونا المستجد والذى أعلنته روسيا أمس أول لقاح ضد وباء كورونا في العالم، ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية أكد مدير مركز الأبحاث أنه بعد ابتكار اللقاح هناك اختبارات إضافية لمدة تتراوح بين ثلاثة أو خمسة أشهر حسب البروتوكول الطبي للمختبرات، حيث سيتم مراقبة اللقاح وتأثيره على الأطفال من مختلف الأعمار بدءا بأولاد حديثي الولادة وصولا إلى أطفال عمرهم 16 سنة".

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وأكد جينتسبيرج أن البحث عن لقاح جديد لا يمكن أن يبدأ عند الأطفال إلا بعد الانتهاء من دراسة هذه الأدوية وتأثيرها على البالغين، وأشار مدير مركز الأبحاث إلى أن الاختبارات على اللقاح ما زالت مستمرة وذلك لتطويره وتفعليه أكثر وأكثر لكي تكون نتيجته إيجابية.