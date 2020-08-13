شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: ارتفاع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 90%بين الأطفال بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجد تقرير جديد نشره موقع CNN الإخبارى، أن هناك زيادة حادة في عدد حالات فيروس كورونا Covid-19 ، بين الأطفال في الولايات المتحدة، كانت هناك زيادة بنسبة 90 % في عدد حالات فيروس كورونا Covid-19 ، بين الأطفال في الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، وفقًا لتحليل جديد أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، ورابطة مستشفيات الأطفال والذي سيتم تحديثه أسبوعياً، على الرغم من الاستعدادات لبدء موسم الدراسة ودخول المدارس.

قال الدكتور شون أوليري، نائب رئيس الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال للجنة الأمراض المعدية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال يجب أن تؤخذ على محمل الجد، مضيفا، "ليس من العدل أن نقول إن هذا الفيروس حميد تمامًا عند الأطفال، لقد حدثت 90 حالة وفاة بين الأطفال في الولايات المتحدة بالفعل، في غضون بضعة أشهر فقط، كل عام نشعر بالقلق من الأنفلونزا لدى الأطفال، وهناك حوالي 100 حالة وفاة بين الأطفال بسبب الإنفلونزا كل عام.

أكد ليري، إن عدة عوامل أدت إلى زيادة حديثة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى الأطفال في الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك زيادة الاختبارات وزيادة الإصابة بين عامة السكان، موضحا أنه عندما ترى المزيد من الإصابات بين عامة الناس، ستشهد المزيد من الإصابات لدى الأطفال.

قال أوليري: "علينا جميعًا أن نتعامل مع هذا الفيروس بجدية، بما في ذلك رعاية أطفالنا.

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ولا تزال الوفيات نادرة..

يستخدم التقرير الجديد أرقام الحالات التي قدمتها إدارات الصحة الحكومية في 49 ولاية، ومدينة نيويورك، ومقاطعة كولومبيا، وبورتوريكو، وجوام.

كان هناك 179.990 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا Covid-19 بين الأطفال الأمريكيين بين 9 يوليو، و 6 أغسطس، وفقًا للتقرير، كما تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 380.174 ألف حالة إصابة بفيروس Covid-19 للأطفال اعتبارًا من 6 أغسطس.

حتى الآن، لا يزال من الواضح أن الأعراض الشديدة نادرة بين الأطفال المصابين بعدوى فيروس كورونا Covid-19، كان الأطفال بين 0.5% و 5.3% من إجمالي حالات الشفاء، وفقًا لبيانات من الولايات التي تسجل هذه المعلومات، و كان الأطفال من 0 %إلى 0.4 % من جميع وفيات فيروس كوروناCovid-19.

أبلغت 19 ولاية عن عدم حدوث وفيات بين الأطفال، في الولايات التي تتبعت التفاصيل، ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن هذه الأرقام قد تزداد مع ارتفاع الحالات عند الأطفال وتأثر المزيد من الأطفال الذين يعانون من اضطرابات المناعة الذاتية وحقائق الخطر الأخرى.

قال أوليري في بيان صحفي، "مع ارتفاع عدد الحالات في جميع المجالات، من المحتمل أن يؤثر ذلك على المزيد من الأطفال المصابين بمضاعفات شديدة أيضًا بسبب فيروس كورونا.