شكرا لقرائتكم خبر عن ما تحتاجين معرفته عن علاج الخصوبة أثناء جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ مارس 2020 ، كنا جميعًا تحت خطر COVID-19، توقفت حياة الجميع ، حتى أنه وضع علامة استفهام كبيرة على العلاجات الأخرى وسلامتها خلال هذا الوقت الوبائي، ولكن معظم العلاجات مثل علاجات الخصوبة هي إجراءات مستمرة مع جلسات واختبارات مختلفة مطلوبة للحصول على نتائج مناسبة.

ولكن مرة أخرى ، هل من الآمن فعلاً المرور بكل ذلك في الأوقات التي يمكن أن يكون فيها أي شخص وأي شخص حاملًا محتملًا لفيروس كورونا؟ ومن ثم ، فقد أدى ذلك إلى العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة في أذهان الأشخاص المحيطين بعلاج الخصوبة أثناء COVID-19.



علاج الخصوبة أثناء الإصابة بفيروس كورونا علاج الخصوبة أثناء الإصابة بفيروس كورونا العدوى المسببة للحمى وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، يمكن أن تتداخل مع علاج الخصوبة والأدوية، فعلى سبيل المثال ، إذا كانت أي امرأة تخضع لتحفيز المبيض وتعاني من مرض ، تسجل البويضات التي يتم استردادها أقل ، مما يؤدي إلى مزيد من الأدوية ومدة علاج أطول.

وعندما نتحدث عن خصوبة الرجال ، فإن الحمى التي تحدث بسبب عدوى مثل COVID-19 ليس لها تأثير كبير، حيث تشير دراسات قليلة إلى أنه لا يوجد بالتأكيد أي دليل ضد COVID-19 الذي يؤثر على خصوبة الرجال ، وقد يكون له مشاكل مؤقتة تظهر على الرجال مقارنة بالنساء.

ولكن ، إذا كنت قد أصبت بـ COVID-19 أو كنت تعاني منه حاليًا ، فيجب على المرء أن يخطط للحمل ويؤجله والبدء في المحاولة إلا بعد الشفاء التام، ويجب اتباع ذلك أثناء اتباع أي وسيلة من وسائل الحمل ، والتي يمكن أن تكون طبيعية ، وأطفال الأنابيب ، وما إلى ذلك.

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هل من الآمن الذهاب إلى المستشفى لعلاج الخصوبة خلال هذه الحقبة الوبائيةمن الآمن تمامًا زيارة المستشفيات للحصول على علاج غير COVID-19 حيث تقوم معظم المستشفيات بإجراء فحوصات منتظمة بمجرد زيارة الشخص للمستشفى للحصول على أي علاج. هل من الآمن الذهاب إلى المستشفى لعلاج الخصوبة خلال هذه الحقبة الوبائيةمن الآمن تمامًا زيارة المستشفيات للحصول على علاج غير COVID-19 حيث تقوم معظم المستشفيات بإجراء فحوصات منتظمة بمجرد زيارة الشخص للمستشفى للحصول على أي علاج.

ويجب على الشخص اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ، مثل ارتداء قناع واتباع كل قاعدة كما هو منصوص عليه من قبل سلطات المستشفى، كما يجب على المرء أن يعرف أن ارتداء قناع ، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ، وغسل اليدين بالماء والصابون ، واستخدام معقم اليدين أمر لا بد منه.





هل النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19؟وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، لا توجد نظرية مفادها أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19.

أيضًا ، لا توجد دراسات تشير أيضًا إلى أنه إذا كان بإمكان الأم نقل الفيروس إلى الرضيع من خلال الرضاعة الطبيعية، ومن هنا فإن الحاجة إلى الساعة هي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والبقاء في مأمن من الفيروس، الاحتمال هو أن الرضيع يمكن أن يصاب بـ COVID-19 بعد الولادة ولكن ليس من الأم على وجه التحديد.

ومن ثم ، بعد كل هذا ، يجب على المرء أن يعرف الخطوات والنصائح الأساسية فيما يتعلق بـ COVID-19 وعلاقته بعلاج الخصوبة. لذا فإن أفضل طريقة للتأكد من ذلك هي استشارة الطبيب ومعرفة متى يلزم بالفعل زيارة المستشفى، عدا ذلك ، بالنسبة للاستشارة الأساسية ، يمكن للمرء الاعتماد على التطبيب عن بعد كطريقة جديدة للتواصل مع الطبيب.