شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج : اعرف الفرق بين الدوبامين والسيروتونين ودورهم فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدوبامين والسيروتونين كلاهما ناقل عصبي، الناقلات العصبية هي مرسال كيميائي يستخدمه الجهاز العصبي الذي ينظم وظائف وعمليات لا تعد ولا تحصى في الجسم، من النوم إلى التمثيل الغذائي.

ووفقا لتقرير لموقع healthline في حين أن الدوبامين والسيروتونين يؤثران على العديد من الأشياء نفسها ، إلا أنهما يفعلان ذلك بطرق مختلفة قليلاً.

الدوبامين والسيروتونين والاكتئاب

يشارك كل من الدوبامين والسيروتونين في الاكتئاب ، على الرغم من أن الخبراء لا يزالون يحاولون معرفة التفاصيل.

يلعب الدوبامين دورًا كبيرًا في التحفيز والمكافأة إذا كنت قد عملت بجد من أجل الوصول إلى هدف ، فإن رضاك ​​عند تحقيقه يرجع جزئيًا إلى اندفاع الدوبامين.

س: ما هى أعراض الأكتئابج : تشمل بعض الأعراض الرئيسية للاكتئاب ما يلي:

دافع منخفض، الشعور بالعجز، فقدان الاهتمام بالأشياء التي كانت تهمك

يعتقد الخبراء أن مصدر هذه الأعراض مرتبط بخلل وظيفي داخل نظام الدوبامين، يعتقدون أيضًا أن هذا الخلل قد يكون ناتجًا عن الإجهاد أو الألم أو الصدمة على المدى القصير أو الطويل.

انخفاض مستويات السيروتونين تتسبب في الاصابه بالاكتئاب لذلك يلجأ الأطباء لإستخدام م مثبطات امتصاص السيروتونين في علاج حالات الاكتئاب.

يرتبط ضعف نظام الدوبامين ببعض أعراض الاكتئاب، مثل انخفاض الدافع، يشارك السيروتونين في كيفية معالجة المشاعر ، والتي يمكن أن تؤثر على المزاج العام.

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يلعب كل من الدوبامين والسيروتونين أيضًا أدوارًا في الحالات النفسية بخلاف الاكتئاب.

ووفقا للتقرير يؤدى الخلل في نظام الدوبامين الى الاصابه بالفصام واضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة

من جانب أخر تم ربط السيروتونين أيضًا بالعديد من الحالات الأخرى ، بما في ذلك اضطرابات القلق، اضطراب طيف التوحد، كما تبين أن انخفاض السيروتونين في مناطق معينة من الدماغ مرتبط باضطراب الوسواس القهرى واضطراب القلق الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك ، وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد هم أكثر عرضة لانخفاض مستويات السيروتونين في مناطق معينة من الدماغ.

س : ما هى العلاقة بين الدوبامين والسيروتونين والهضم

لا يقتصر الأمر على الدماغ ولكن يوجد أيضًا الدوبامين والسيروتونين في الأمعاء، حيث يلعبان دورًا في الهضم.

إن طريقة عمل الدوبامين في عملية الهضم معقدة وغير مفهومة بشكل جيد ومع ذلك ، يعرف الخبراء أنه يساعد على تنظيم إفراز الأنسولين من البنكرياس، كما أنه يؤثر على الحركة في الأمعاء الدقيقة والقولون للمساعدة في تحريكها.

كما تحتوي الأمعاء على حوالي 95 % من السيروتونين في الجسم يتم إطلاقه عندما يدخل الطعام إلى الأمعاء الدقيقة ، حيث يساعد على تحفيز التقلصات التي تدفع الطعام عبر الأمعاء، تطلق القناة الهضمية المزيد من السيروتونين عند تناول شيء يحتوي على بكتيريا ضارة أو مادة مسببة للحساسية، ويعمل السيروتونين الإضافي على جعل الانقباضات في الأمعاء تتحرك بشكل أسرع للتخلص من الطعام الضار ، عادة من خلال القيء أو الإسهال، ويرتبط انخفاض السيروتونين في الأمعاء مع الإمساك.