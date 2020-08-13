شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العلاجات المنزلية للتخلص من العيون المنتفخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ العين هو مشكلة تؤدى إلى عدم قدرة الشخص على الخروج من المنزل أو ممارسة مهام يومه براحة، نتيجة لتأثيرها على شكل الوجه، وتوجد بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعدك على الفور في التخلص من مشكلة العيون المنتفخة، حيث أدى إغلاق الفيروس التاجي بنا جميعًا إلى العمل من المنزل والعيش حياة لم يتوقعها أحد وأدت كل الضغوط والتغييرات في الجدول الزمني إلى نمط نوم غير منضبط، في حين أن النوم مهم لصحتك العامة حيث يدخل الجسم في وضع الاسترخاء التصالحي عندما ننام ، فإنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في مظهرنا ، خاصة مظهر العينين بما أن النوم يساعدنا على الاسترخاء وإراحة أعيننا ، فعندما لا ننام بشكل كافٍ ، ووفقا لتقرير لصحيفة timesnownews يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل الهالات تحت العين أو انتفاخ العين.

5 علاجات منزلية لعلاج انتفاخ العين

مكعبات الثلج : تعتبر مكعبات الثلج طريقة رائعة لتجعل بشرتك تشعر بالاستيقاظ وتقليل انتفاخ العين. ومع ذلك ، يوصى بعدم وضع مكعبات الثلج مباشرة على بشرتك ضع مكعبات ثلج في قطعة قماش قطنية واضغط عليها برفق على عينيك وحولهما لمدة 3-5 دقائق لترى نتائج فورية.

أكياس الشاي : إذا كنت تتخلص من أكياس الشاي بعد الاستخدام ، فقد حان الوقت لبدء استخدامها بالطريقة الصحيحة ضعي أكياس الشاي المستخدمة في الفريزر لبعض الوقت ، وضعيها على عينيك للتخلص من انتفاخ العين تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي ودرجة الحرارة الباردة على جعل البشرة تبدو صحية.

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استخدم كريم وجه بارد : إذا كنت تعاني من هذه المشكلة كثيرًا ، يمكنك وضع أحد كريمات وجهك أو عينيك في الثلاجة ، واستخدامه كل صباح لإعطاء بشرتك دفعة يساعد البرودة على إغلاق المسام المفتوحة ويساعد على جعل بشرتك تشعر بالانتعاش والصحة.

شرائح الخيار: على الرغم من أنها تبدو غير ضرورية للغاية وهي مجرد شيء خيالي عندما نراها في الأفلام ، إلا أن شرائح الخيار يمكن أن تساعد في الواقع على إنعاش بشرتك وتقليل أكياس تحت العين.

قم بتدليك منطقة أسفل العين : إذا لم يكن لديك أي من هذه المنتجات متوفرة في المنزل ، خذ أي جيل أو كريم ، وقم بالتدليك بلطف واضغط على منطقة أسفل العين سيساعد هذا في تحسين تدفق الدم إلى المنطقة ويساعدك على التخلص من الانتفاخ.