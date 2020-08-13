شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذير للإصابة بارتجاج المخ.. ماذا تفعل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاج المخ من الحالات المرضية الخطيرة التي يجب تشخيصها مبكراً بمعرفة الأعراض لزيادة فرص الشفاء والتعافي وتقليل فرص حدوث مضاعفات، والارتجاج هو إصابة وظيفية في الدماغ تنجم عادةً عن ضربة أو إصابة في الرأس والارتجاج يؤدي إلى عملية كيميائية في الدماغ أثناء محاولته شفاء نفسه. خلال هذه العملية، واعتمادًا على أي جزء من الدماغ قد تأثر، يمكن أن يؤثر على وظائف مختلفة مثل التوازن والذاكرة والتركيز أو حتى يسبب اضطرابات بصرية.

وبحسب موقع "كلايفند كلينيك" إذا تم تشخيصك بارتجاج المخ أو كنت تشك في إصابة صديق أو أحد أفراد الأسرة بارتجاج في المخ، فيجب أن يبدأ العلاج فوراً - بما في ذلك الراحة الجسدية والذهنية - على الفور.

علامات وأعراض ارتجاج المخ

يمكن أن تحدث علامات وأعراض الارتجاج على الفور، بعد ساعات أو حتى أيام من "الضربة" أو السقوط الأولي.

يمكن أن تتغير الأعراض بمرور الوقت، اعتمادًا على مستوى النشاط والإصابات الأخرى المرتبطة بها، مما يجعل التعرف عليها وإدارتها صعبًا.

حوالي 5 إلى 10٪ فقط من الأشخاص الذين يصابون بارتجاج في المخ سوف يعانون من فقدان الوعي وفقدان الوعي لا يعني حدوث ارتجاج، لكن عدم فقدان الوعي لا يعني أنك لم تعاني من ارتجاج أيضًا.

قد يعاني أي شخص يعاني أو يظهر أيًا من العلامات والأعراض التالية بعد تعرضه لضربة مباشرة أو ملامسة صاخبة لرأسه أو جسمه من ارتجاج ويجب أن يتم تقييمه من قبل مقدم الرعاية الصحية.

علامات التحذير في ارتجاج المخ

-تغييرات في الشخصية أو السلوك.

-الارتباك.

-فقدان الوعي - ولو لفترة وجيزة.

-النسيان.

-نسيان الأحداث قبل "الضربة" أو بعدها.

-بطء الرد على الأسئلة أو طرح الأسئلة بشكل متكرر.

أعراض ارتجاج المخ

-صداع الراس.

-غثيان.

-مشاكل التوازن.

-رؤية مزدوجة أو ضبابية أو متغيرة.

-الحساسية للضوء و / أو الضوضاء.

-التعب الشديد أو النعاس.

-صعوبة في الاستيعاب و / أو التركيز و / أو الانتباه.

-التهيج والعصبية.

Advertisements

-الشعور بالعاطفة أو الحزن بشكل متزايد.

- ضباب الدماغ

-التغييرات في أنماط النوم.

نظرًا لأن المزيد من المشاكل المقلقة يمكن أن تظهر في أول 24 إلى 48 ساعة بعد إصابة في الرأس ، يجب مراقبة أي شخص يشتبه في إصابته بارتجاج في الدماغ بحثًا عن تفاقم الأعراض.

إشارات تحذير:

-غثيان أو قيء شديد متكرر.

-اتساع حدقة العين أو عدم تساويها في الحجم.

-سلوك غير عادي أو غريب.

-عدم القدرة على التعرف على الأشخاص أو الأماكن.

-الصرع.

-دوار شديد أو الشعور بالدوار.

-تفاقم الصداع تدريجيًا.

-رؤية مزدوجة أو ضبابية.

-خدر أو ضعف في الذراعين أو الساقين.

-النعاس المفرط أو الإغماء.

-كلام غير واضح.

-صعوبة الاستيقاظ من النوم.

خطوات يجب اتباعها بعد حدوث ارتجاج المخ

-تحديد وتجنب المحفزات: يعتبر أي نشاط ينتج عنه الأعراض أو يزيدها محفزًا من المهم بالنسبة لك معرفة ما الذي يؤدي إلى تفاقم الأعراض للمساعدة في التعافي على سبيل المثال ، إذا كانت الأضواء الساطعة تزعجك أكثر مما كانت عليه في الماضي ، تحكم في هذا السطوع عن طريق خفض الضوء أو ارتداء النظارات الشمسية أو استخدام قبعة ذات حواف مثل قبعة بيسبول.

-خذ قسطا من النوم يتعافى دماغنا أثناء النوم. يعتبر النوم أكثر أهمية عند التعافي من ارتجاج المخ من الشائع الشعور بالإرهاق من الأنشطة اليومية مثل المدرسة أو الواجبات المنزلية أثناء التعافي من ارتجاج المخ إذا لزم الأمر ، خذ قيلولة قصيرة (30 إلى 60 دقيقة) عندما تكون متعبًا قلل من أي عوامل تشتيت الانتباه ، مثل التلفاز أو الهواتف، أثناء محاولة النوم.

-ارح عقلك الإفراط في تحفيز عقلك بعد إصابة في الرأس لن يسمح له بالراحة والتعافي قد يكون استخدام عقلك في التفكير بجدية أو القراءة أو الدراسة أو محاولة تعلم مادة جديدة أمرًا صعبًا للغاية.

- تناول مسكنات الألم.