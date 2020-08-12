أنواع من الزحف ستتفاجئين بها مع طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:44 مساءً - أول حركة يقوم بها الطفل قبل الوقوف والمشي هي الزحف أو الحبو، وحين يبدأ الطفل الرضيع بالحبو والزحف فالأم تستبشر وتفرح، وتعرف أن موعد وقوفه ثم سيره منفرداً قد أصبح قريباً، ولكنه حين يبدأ بالزحف والحبو تكتشف الأم بعض الأنواع والأشكال الغريبة والغير معتادة للزحف والتي يشرحها الدكتور محمد رفاعي، إستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة كالآتي.

متى يبدأ الطفل بالزحف؟

يبدأ معظم الأطفال في الزحف بين عمر ستة أشهر وعشرة أشهر.

وقبل ذلك يكون الطفل قد استطاع التدحرج على بطنه أو على جانبه.

لا يمكن إعتماد زحف الرضيع على وجه الدقة بأنه أحد أنواع تطور النمو، فقد يقف الطفل ويمشي دون أن يمر بمرحلة الحبو أو الزحف.

تعتبر مرحلة الزحف مرحلة قصيرة ومؤقتة تساعد الطفل على تقوية عضلاته، وتساعده على اكتشاف البيئة المحيطة به، وهي مرحلة الاستعداد للمشي وبدء أولى خطواته في الحياة.

أنواع زحف الطفل

يوجد عدة أنواع للزحف قد تفاجيء الأم، وقد تعتقد الأم أن طفلها لا ينمو مثل باقي الأطفال، أو أن لديه مشكلة حركية ما، ولكن في الحقيقة أن الأطفال الرضع يتخذون عدة أشكال وانواع من الزحف تفاجيء الأم ومنها الآتي.

1- الزحف للخلف

هل فوجئت أن طفلك لا يتقدم إلى الأمام أثناء زحفه، بل هو يتراجع إلى الخلف، هل يضحك طفلك وهو يمارس هذه الطريقة، في الحقيقة أن لا شيء يبدو غير صحي أو طبيعي في هذا الأمر، ويجب أن تفرحي وتبتسمي وتداعبي طفلك، فهو يزحف للخلف مستخدماً اليد والركبة، وهذه المرحلة لا تزيد عن أسبوعين، وبعد أن تقوى عضلات ساقيه وذراعيه، فسوف تلاحظين أنه بدأ بالزحف إلى الأمام.

2- وضعية البطن

في هذه الوضعية تلاحظين أن الطفل يستخدم ساعديه ولا يستخدم ساقيه، فهو يفرد ساعديه على الأرض ويقومب التقدم للأمام، وهذه الوضعية هي من الوضعيات القليلة التي يعتمدها الرضع ولا تستدعي القلق، ولكن تستدعي ان تنظفي الارضية جيداً، لانه سوف يزحف على ملابسه، مما يسبب اتساخها وربما تمزقها، ولكنه سوف يستخدم ساقيه لاحقاً لكي تساعده على التنقل بصورة أسرع، وقد لايفعل ويقف في مرحلة قادمة ويستند على الجدران.

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3- وضعية التدحرج

في هذه الوضعية تلاحظ الأم أن الطفل يتدحرج عدة مرات حتى يصل إلى مبتغاه، فهو يتشقلب ويكون الطفل خفيف الوزن بحيث يؤدي هذه الحركات بسهولة، وهو يحدد هدفه ليصل إليه، ربما هناك قطعة صغيرة تجذب انتباهه أو لعبة ذات لون مميز وزاهي، وهذه الوضعية غير مقلقة أيضاً.

كيف أشجع طفلي على الحبو؟

تحتاج مرحلة الحبو لقوة في عضلات الرقبة والذراعين والحوض، ويعني ذلك سلامة الطفل وعدم أصابته بإعاقات وعيوب خلقية، كما ان الخلع الوركي يؤخر الحبو عند الطفل.

لاحظي طفلك وهو يحاول الحركة، ضعي حوله بعض الألعاب التي تساعده على التقدم للأمام.

سوف تلاحظين أن طفلك قد أصبح مستعداً ليحبو حين يقف على يديه وقدميه و يهتز للأمام والخلف.

عليك بتشجيع طفلك وعدم حمله خوفاً عليه من الوقوع، أو الارتطام بالأرض.

مرحلة الحبو مهمة لتقوية عضلات الصغير، ولكن لا تقلقي إن لم يمر بها أو تاخرن ومن الخطأ مقارنة طفلك بالأطفال الآخرين.



