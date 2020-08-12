تقرير يكشف عن دواء محتمل لـ«كورونا» يحول خلايا الجسم إلى «مصانع لقاح»

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشف أحد التقارير أن العلاج المحتمل لفيروس كورونا، الذي طورته شركة “مودرنا”، سيستخدم تقنية رائدة لتحويل الجسم إلى ما يسمى بآلة إنتاج اللقاح.
ووفقًا لـ”بلومبرج”، فعادة ما تحقن اللقاحات التقليدية شكلا معطلا أو ضعيفا من الفيروس، ما يحفز جهاز المناعة على تطوير أجسام مضادة تحمي الجسم من المرض.
وأفاد التقرير بأن الخيار المرشح من “مودرنا” سيستخدم الخلايا البشرية “لتصبح مصانع لقاح مصغرة في حد ذاتها”.
ويحتوي اللقاح على مرسال RNA، أو mRNA، الذي يحمل تعليمات لصنع بروتينات SARS-CoV-2، والتي يمكن أن تخدع الجسم ليعتقد أنه مصاب بالفعل بـ “كوفيد-19”.
ويأمل العلماء أن تؤدي إلى استجابة مناعية من شأنها أن تولد أجساما مضادة للفيروس.
وكانت النتائج واعدة حتى الآن في المرحلة الثالثة من تجربة اللقاح البشرية، بعد أن وجدت دراسة أن القرود التي حُقنت بالجرعة المرشحة، كوّنت مناعة ضد الفيروس.
وإذا نجح، فسيكون أول لقاح معتمد من قبل الإنسان لتسخير التكنولوجيا القائمة على الجينات.
وقال ديريك روسي، المؤسس المشارك لـ “مودرنا”، والذي لم يعد تابعا للشركة: “إنها لحظة كبيرة لعلاجات mRNA بشكل عام، لأنها الآن مألوفة والجميع يعرف عنها”.
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