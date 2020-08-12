التخلص من نحافة الجسم بهذه الوصفات

ترغب بعض السيدات بزياده اوزانهن، وتحتاج عملية زياده الوزن الى وقت للحصول على الزياده المطلوبه فى الجسم وقد تكون النحافة مضرة بالصحة اذا كانت ناتجة عن سوء التغذية فالطبيعي ان الجسم يحتاج الى جميع العناصر الغذائية المفيده من البروتينات والفيتامينات والمعادن ، و فيما يأتي سوف نذكر لكِ عزيزتى المرأة بعض الإرشادات الغذائية التي ننصحك باتباعها لزيادة الوزن والحصول على نتائج مرضية . وصفة سموثي الموز واللبن المكونات 3 ثمرات من الموز المهروسة كوب من اللبن نصف كوب من الزبادي 2ملعقة كبيرة من العسل 3 ملاعق كبيرة من الشوفان طريقة التحضير والتنفيذ اخلطي المكونات جيدا حتي تحصلي علي خليط مناسب تناولي السموثي مع وجبة الافطار كرري الوصفة مرة يوميا وصفة الخميرة والسكر المكونات نصف ملعقة كبيرة من الخميرة كوب من اللبن الدافي 2 ملعقة كبيرة من السكر طريقة التحضير والتنفيذ اخلطي المكونات جيداا حتي تحصلي علي خليط مناسب اشربي الخليط علي معدة فارغة كرري الوصفة مرة يوميا Advertisements وصفة الزبادي والطحينة المكونات 2ملعقة كبيرة من الطحينة كوب صغير من الزبادي طريقة التحضير والتنفيذ اخلطي المكونات جيداا حتي تحصلي علي خليط مناسب اشربي الخليط علي معدة فارغة كرري الوصفة مرة يوميا وصفة الحلاوة الطحينية والحمص المكونات 2ملعقة صغيرة من الحلاوة الطحينية المطحونة 2ملعقة صغيرة من الحمص 2ملعقة صغيرة من فول سوداني 2ملعقة صغيرة من السمسم 2ملعقة صغيرة من الفستق كوب من اللبن كامل الدسم طريقة التحضير والتنفيذ اخلطي المكونات جيداا حتي تحصلي علي خليط مناسب تناولي الوصفة علي معدة فارغة كرري الوصفة مرة يوميا اقرئي أيضا 3 وصفات مجربة لتسمين الجسم للتخلص من النحافة علاج النحافة في أسرع وقت بخلطتين من المنزل وصفة الزبيب والعسل لعلاج النحافة وتكبير الصدر

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