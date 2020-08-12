دراسة جديدة تُفسر وصول فيروس كورونا للبشر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت دراسة لباحثين من جمعية الحفاظ على الحياة البرية في فيتنام، العثور على فيروسات من عائلة كورونا في نسبة عالية من الخفافيش والقوارض في فيتنام خلال الفترة من 2013 إلى 2014 ، مع وجود نسبة متزايدة من العينات الإيجابية الموجودة على طول سلسلة إمداد الحياة البرية من التجار إلى الأسواق الكبيرة إلى المطاعم، وفقًا لدراسة نُشرت في 10 أغسطس بمجلة " بلوس وان".

ويسلط تفشي فيروسات كورونا المستجدة في العقدين الماضيين والوباء الحالي لمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (فيروس كورونا المستجد)، الضوء على أهمية هذه العائلة الفيروسية كتهديد للصحة العامة، ومن شبه المؤكد أن اتصال الإنسان والحياة البرية مع الخفافيش أو الأنواع المضيفة الوسيطة في الصين تسبب في انتشار فيروس كورونا الذي ربما يكون قد شمل أسواق الحياة البرية وأدى إلى انتشار جائحة وفقًا لأحدث الأدلة العلمية.

وخارج الصين، تعد الزراعة التجارية للحياة البرية في فيتنام جزءًا من التجارة الدولية الموسعة للحياة البرية التي يُعتقد أنها تساهم في الأوبئة العالمية، مثل السارس والآن مرض فيروس كورونا المستجد.





ولفهم المضيفات الطبيعية لفيروسات كورونا بشكل أفضل وخطورة انتقالها من الحياة البرية إلى البشر، قامت "د. أماندا فاين" ومعاونوها من جمعية الحفاظ على الحياة البرية بالتحقيق في وجود فيروسات في عائلة فيروس كورونا على طول سلسلة إمداد الحياة البرية في فيتنام من 2013 إلى 2014 (سنوات قبل ظهور كورونا المستجد).

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لاحظ الباحثون وجود نسب عالية من العينات الإيجابية لفيروسات كورونا بين الفئران الحقلية (34.0٪ أي 239 فأر من 702) المخصصة للاستهلاك البشري والخفافيش المجاورة للمساكن البشرية (74.8٪ أي 234 خفاش من 313).

وزادت احتمالات اكتشاف فيروس كورونا على طول سلسلة التوريد، من الفئران الحقلية التي يبيعها التجار (20.7٪ ، 39/188) ، إلى الفئران الحقلية المباعة في الأسواق الكبيرة (32.0٪ ، 116/363) ، والجرذان الحقلية التي تقدم في المطاعم (55.6) ٪ ، 84/151).

وتم اكتشاف فيروسات كورونا أيضًا في القوارض في معظم مزارع الحياة البرية التي تم أخذ عينات منها (60.7٪ ، 17/28)، وفئران الخيزران (6.3٪ ، 6/96) .

ولتقليل مخاطر ظهور الأمراض الفيروسية على الصحة العامة، يوصي الباحثون بتحسين مراقبة فيروس كورونا في الحياة البرية، وتنفيذ إصلاحات تجارية مستهدفة في تجارة الأحياء البرية.



