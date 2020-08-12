شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تضمن صحتك انت وولادك.. أهم 5 اختبارات يجب إجراؤها قبل الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نسمع عن العديد من الأمراض الوراثية والجينات غير المتوافقة بين الأزواج التى تزيد من خطر ولادة أطفال غير أسوياء، لذلك لا بد من إجراء فحوصات قبل الزواج للتأكد من عدم وجزد مشاكل صحية للزوجين ومعرفة مدى التوافق بينهم.

وحسب ما ذكره موقع india فأن أهم 5 اختبارات قبل الزواج هى:

اختبار فصيلة الدم

يعرف معظم الناس ما هي فصيلة دمهم ولكنك قد لا تعرف دائمًا هذه المعلومات عن الشخص الذي ستتزوجه، السبب الحقيقي وراء هذا الاختبار المهم ليس فقط لمعرفة فصيلة دمك ولكن أيضًا لمعرفة ما إذا كنتما متوافقين بهذه الطريقة. هذا لأنه لا يمكن للجميع التبرع بالدم للجميع ومن المهم معرفة ما إذا كان بإمكان كل منكما التبرع بالدم لبعضكما البعض. تعد فصيلة الدم مهمة أيضًا عندما يتعلق الأمر بالحمل لأن بعض مجموعات الدم غير متوافقة مع بعضها البعض ويمكن أن تؤدي إلى مضاعفات أثناء الحمل وفي صحة الطفل أيضًا.

اختبار الخصوبة

يخطط معظم الأزواج لإنجاب أطفال بعد الزواج ، ولذا من الجيد معرفة ما إذا كانت خصوبتك وجسمك مخصصين للتكاثر يجب على كل من الرجال والنساء إجراء اختبارات الخصوبة ومشاركة النتائج مع بعضهم البعض حتى لا يكون هناك مجال للاستياء لاحقًا.

من تحليل السائل المنوي إلى التحليل الهرموني والموجات فوق الصوتية ، قم بإجراء هذه الاختبارات مرة واحدة قبل الزواج.

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التاريخ الطبي الجيني

إنها لفكرة جيدة أن تكتشف التاريخ الطبي لعائلة كل منكما كما تعلم إذا كان هناك مرض ينتشر في الأسرة، سواء كان ذلك بسبب مرض السكري أو أمراض القلب أو حتى تساقط الشعر ، تعرف على ما قد تعاني منه أنت وشريكك لاحقًا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، تحقق من هذه الشروط قبل الزواج وأخبر شريكك أيضًا إذا كان هناك أي شيء مقلق.

فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا

يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بسهولة من شخص إلى آخر ولذا فمن المهم معرفة ما إذا كنت أنت أو شريكك مصابًا بأي منها مسبقًا، هذه معلومات لا يجب إخفاؤها حتى لا تحدث مشاكل لاحقًا وحتى إذا كنت إيجابيًا .

اختبار الثلاسيميا

يمكن الكشف عن مرض الثلاسيميا عن طريق إجراء اختبار تعداد الدم الكامل (CBC) ، ولكنه اختبار مهم يجب على كلا الشريكين القيام به من أجل منع فرص حدوث عيب خلقي عند الأطفال. يساعد هذا الاختبار في معرفة ما إذا كنت مصابًا بالثلاسيميا الصغرى أم لا. في حين أن الإصابة بالثلاسيميا الصغرى ليست مشكلة ، إلا أنه عندما يتزوج شخصان مصابان بالثلاسيميا الصغرى ، فهناك احتمال كبير أن يكون الطفل المولود مصابًا بالثلاسيميا الكبرى وهو أمر يثير القلق، لذلك من الأفضل أن تعرف قبل أن تعقد العقدة حتى تتمكن من التخطيط لمستقبلك وفقًا لذلك.