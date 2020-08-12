شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل الحمل كثيرة.. تعرفى على أسباب الشعور بألم أسفل البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مشاكل فترة الحمل كثيرة وما يصاحبها من تغيرات في جسد المرأة، فمن اليوم الأول من غثيان الصباح إلى ألم أسفل الظهر مع تقدم شهور الحمل ، قد يبدو أن كل يوم من أيام الحمل يأتي مع نوع من الانزعاج.ووفقا لتقرير لموقع healthline تشعر الكثير من الحوامل بألم اسفل البطن وهو أمر طبيعي عادةً وببساطة جزء من الحمل المتنامي.

ما هي بعض الأسباب الشائعة لألم أسفل البطن عند الحمل؟ألم الرباط المستدير

تمدد الأربطة في الحوض والتي تمسك الرحم في مكانه مع نمو البطن، لأن الحمل يضع ضغطًا إضافيًا على هذه الأربطة ، فقد تصبح متوترة ومفرطة في الإفراط، خاصة خلال الثلث الثاني والثالث ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ألم حاد وعدم الراحة إذا تحركت المرأة الحامل بسرعة كبيرة وشددت الأربطة بسرعة كبيرة ، مما أدى إلى شد الألياف العصبية.

عادة ما يكون ألم الرباط المستدير مؤقتًا أو متقطعًاو يتم الشعور به على أنه تشنج مفاجئ شديد في منطقة البطن أو الورك مع حدوث الألم بشكل متكرر على الجانب الأيمن ومع ذلك ، تعاني بعض النساء الحوامل من كلا الجانبين.

عند الشعور بهذا الألم يجب إبطاء الحركة خاصة عند الاستيقاظ أو الجلوس، والتمارين، وممارسة اليوجا

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الاصابه بالغازات

قد يحدث الغاز في أي مرحلة أثناء الحمل خاصه في نهايته لأن الرحم المتضخم يضع ضغطًا إضافيًا على الأعضاء الداخلية وغالبًا ما يبطئ عملية الهضم.

قد يكون تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر الحل الأمثل لهذه المشكلة يمكن أيضًا تجربة التمارين الرياضية للمساعدة على الهضم ثم تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات الأطعمة المقلية والدهنية هي من الأسباب الشائعة

الاصابه بإمساك

ما يقرب من ربع النساء الحوامل يصبن بالإمساك في مرحلة ما أثناء الحمل إن اتباع نظام غذائي بدون ألياف وسوائل كافية واستخدام مكملات الحديد والهرمونات المتقلبة هي بعض العوامل التي قد تساهم في هذه المشكلة غير السارة.

وللتغلب على هذه المشكلة يجب شرب المزيد من الماء وتناول وجبات أصغر بشكل متكرر وزيادة كمية الألياف في تلك الوجبات وممارسة الرياضة.

مخاض كاذب

عادة ما يُشار إلى تقلصات براكستون هيكس بشكل شائع في الثلث الثالث من الحمل ، على أنها تقلصات المخاض أو التسخين والتي تساعد على تليين عنق الرحم، ويساعد شرب المزيد من الماء وتغيير وضع الجلوس في التغلب على هذه الحاله.