شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف تشتغل من مكتبك فى أزمة كورونا.. خبراء يقدمون نصائح لتخفيف القلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العمل من المنزل هو الوسيلة التى لجأ إليها الكثيرون للحد من انتشار الفيروس التاجى وانتقال العدوى، ولكن أصبح ذلك تعودا حتى بعد عودة الحياة بصورتها الطبيعية ، لذلك يخشى الكثيرون العودة للعمل من المكاتب مرة أخرى بعد شهور من العمل فى المنزل وترتيب أمور حياتهم.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية نقدم نصائح من خبراء الصحة النفسية عن كيفية التأقلم والعمل من المكتب مرة أخرى دون الشعور بقلق وتوتر..

1: الذين يشعرون بالقلق بشأن العودة إلى العمل يجب أن يأخذوا شيئا صغيرا من أى شىء من المنزل معهم، فيعمل ذلك على تحسين حالتك النفسية.

2:استمر في هواياتك ، اكتسب الكثير منا هوايات جديدة أو أعاد إشعال المشاعر القديمة ، مثل الرسم أو القراءة أو الطهي أو التأمل ، فيجب الاستمرار فى الهوايات حتى لا تشعر بالملل.

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3:قم بتناول العلكة، ينصح الخبراء بتناول العلكة لتخفيف التوتر والقلق.

4:حضر أدواتك قبلها بيوم، تحضر كل احتياجتك فى العمل ليلا حتى لا تنسى شيئا، فقد يعني عدم التنظيم الآن أنك تنسى إحضار قناعك ، أو مطهر اليد.

5:خذ أدواتك معك، إن الأشخاص الذين يعودون إلى العمل يجب أن يكونوا مستعدين بأدوات المائدة والطعام الخاصة بهم وأن يكونوا على دراية بنقاط الاتصال المشتركة في جميع أنحاء المكتب.