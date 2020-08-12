شكرا لقرائتكم خبر عن كيف إصابتك بالتهاب الشعب الهوائية تهددك بعدوى كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يمكن أن يعرضك التهاب الشعب الهوائية لخطر الإصابة بالمضاعفات إذا أصيبت بالفيروس التاجي الجديد؟ وهل من المرجح أن تحصل على COVID-19 إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية؟ووفقا لتقرير موقع "health site" هناك نوعان من التهاب الشعب الهوائية:

التهاب الشعب الهوائية الحاد: وهو عدوى قصيرة المدى تحدث عادةً بسبب فيروس.

التهاب الشعب الهوائية المزمن : وهو حالة أكثر خطورة وطويلة الأمد. يتطور تدريجيا بدلا من أن يأتي فجأة.

التهاب الشعب الهوائية الحاديمكن أن ينتج التهاب الشعب الهوائية الحاد المعروف أيضًا بالبرد في الصدر من عدوى فيروسية أو بكتيرية أو عوامل بيئية، والفيروسات - مثل تلك التي تسبب نزلة البرد أو الأنفلونزا - تسببها85 إلى 95 ٪ من حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد عند البالغين.

من أعراض التهاب الشعب الهوائية الحاد السعال المستمر، وتميل إلى التحسن في غضون أسبوع أو أسبوعين دون أي تأثير دائم. ومع ذلك ، قد يستمر السعال لمدة 3 أسابيع أو أكثر.



التهاب الشعب الهوائية المزمنإلى جانب انتفاخ الرئة ، يعد التهاب الشعب الهوائية المزمن أحد أمراض الرئة التي تقع تحت مظلة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) . التهاب الشعب الهوائية المزمنإلى جانب انتفاخ الرئة ، يعد التهاب الشعب الهوائية المزمن أحد أمراض الرئة التي تقع تحت مظلة مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) .

قد تتطور نوبات متكررة من التهاب الشعب الهوائية الحاد إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن. ومع ذلك ، يسبب التدخين في الغالب التهاب الشعب الهوائية المزمن. في الواقع ، أكثر من 90 ٪ من المصابين بالتهاب الشعب الهوائية المزمن لديهم تاريخ من التدخين.

يتميز التهاب الشعب الهوائية المزمن بسعال رطب ينتج مخاطًا سميكًا متغير اللون. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى:

صفير

ضيق في التنفس

ألم صدر

يمكن أن تستمر أعراض التهاب الشعب الهوائية المزمن لأشهر أو سنوات.

بحسب آخر ابحاث، حوالي 3-7 ٪ من البالغين يعانون من التهاب الشعب الهوائية المزمن. ومع ذلك ، يمكن أن تصل إلى 74 ٪ في أولئك الذين لديهم أيضًا تشخيص مرض الانسداد الرئوي المزمن.

كيف يؤثر عليك COVID-19 إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية؟الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية لا تعرضك لخطر أكبر للإصابة بالفيروس التاجي الجديد.

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ولكن ، بسبب التهاب الرئة الناجم عن التهاب الشعب الهوائية ، فإن هذه الحالة - خاصة التهاب الشعب الهوائية المزمن - قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة إذا أصبت بالفيروس وتطورت COVID-19.

يسبب التهاب الشعب الهوائية التهاب في البطانة الظهارية لأنابيب القصبات الهوائية، وتنقل هذه الأنابيب الهواء من وإلى رئتيك، ويمكن أن يؤدي التهاب هذه البطانة وتلفها إلى إضعاف الحاجز الخلوي الذي يساعد على حماية رئتيك.

يمكن أن يؤدي إنتاج المخاط داخل المسالك الهوائية المنتفخة أيضًا إلى منع الإسقاطات الشبيهة بالشعر في رئتيك من تجتاح الجراثيم والأنقاض من المسالك الهوائية.

هذا يجعل من السهل على الجراثيم - مثل الفيروس التاجي الجديد الذي يسبب COVID-19 - مهاجمة رئتيك، ونتيجة لذلك ، قد يكون لديك المزيد من تلف الرئة ويجد صعوبة في التنفس إذا طورت COVID-19.





الأعراض التي يجب الانتباه إليهايمكن أن يسبب COVID-19 أعراضًا حادة تحاكي أعراض التهاب الشعب الهوائية أو تزيدها سوءًا. تشمل الأعراض الشائعة لـ COVID-19 ما يلي:

سعال

حمى

إعياء

ضيق في التنفس

ضيق أو ضيق في الصدر

يمكن أن تكون هذه الأعراض وغيرها أكثر وضوحًا إذا كنت تعاني من التهاب الشعب الهوائية المزمن.

على الرغم من أنها أقل شيوعًا من الأعراض المذكورة أعلاه ، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لـ COVID-19 ما يلي:

آلام العضلات وآلامها

إلتهاب الحلق

قشعريرة

فقدان الذوق أو الرائحة

الصداع

إسهال

سيلان أو انسداد الأنف

ما هي الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها للبقاء في صحة وأمان؟

إذا كنت مصابًا بالتهاب الشعب الهوائية ، فتأكد من اتباع خطة الرعاية بعناية كما حددها طبيبك. وهذا يشمل تناول الأدوية الخاصة بك على النحو الموصوف.

من المهم أيضًا أن تبقى رطبًا، ويمكن أن يساعد هذا في الحفاظ على حجم الدم السليم والأغشية المخاطية الصحية داخل الجهاز التنفسي ، والذي بدوره قد يساعد في درء العدوى وتلف الأنسجة.

بالإضافة إلى ذلك ، تأكد من اتباع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) القواعد الارشاديةمصدر موثوق للحد من تعرضك للفيروس التاجي الجديد.