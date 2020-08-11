عادات كل يوم نفعلها بشكل خاطئ ولا ندرك لماذا؟

بعد أن نستيقظ في الصباح، أول شيء يفعله الكثير منا هو تناول فنجان من القهوة. لكن كما اتضح، كنا نفعل هذا بشكل خاطئ طوال الوقت. فهناك المزيد من العادات اليومية التي تحتاج إلى تصحيح.

1. شرب القهوة قبل الساعة 9:30 صباحاً

يختلف كل جسم عن الآخر، ولكن هناك دورة هرمونية على مدار 24 ساعة لكل شخص، والهرمون المعروف باسم الكورتيزول الذي يجعلنا نشعر بالاستيقاظ يتم إطلاقه عادة من الساعة 8 صباحاً حتى 9 صباحاً. ولسنا بحاجة إلى تعزيز أجسامنا للشعور بالاستيقاظ مع أشياء أخرى، مثل القهوة، خلال هذه الفترة.

شرب القهوة قبل الساعة 9:30 صباحاً

وأفضل الأوقات لتناول القهوة الخاص بك ما بين 9:30 حتى 11:30 و13:30 حتى 17:00 في أسوأ الأوقات بين 08:00 حتى 09:00. من 12 م إلى 1 م ومن 5:30 مساءً إلى 6:30 مساءً.

2. وضع البيض في الماء البارد قبل سلقه

إذا كنت تضع البيض في ماء بارد قبل سلقه، فقد يفاجئك هؤلاء الخبراء. القاعدة الأولى، في هذه الحالة، هي أن تبدأ ساخنة وتنتهي باردة. بفعل مثل هذه الأشياء، يصبح تقشير البيض أسهل.

في المرة القادمة، حاولي وضع البيض في ماء مغلي ثم ضعيه في ماء بارد بعد أن ينضج.

وضع البيض في الماء البارد قبل سلقه

3. ترك ليفة في الحمام

يقول الباحثون إن إسفنج اللوف هو أرض خصبة لأنواع البكتيريا التي يمكن أن تنمو حرفياً بين عشية وضحاها. وعندما تترك إحداها في مكان رطب ودافئ، فإن ذلك يزيد الوضع سوءاً. اتركيها في مكان جاف بعد استخدامها.

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يمكنك رميها في الغسيل أو تركها تنقع في محلول مبيض مخفف لمدة 5 دقائق مرة واحدة في الأسبوع أيضاً.

ترك ليفة في الحمام

4. حلق ساقيك عكس اتجاه نمو الشعر بمجرد دخولك في الحمام

فقط احسبي عدد المرات التي انتزعت الشعر الزائد من ساقيك، وكم مرة أصبحت بشرتك متهيجة بعد ذلك. ربما هذا لأنك كنت تفعلين ذلك بشكل خاطئ. لا تتخلصي من الشعر الزائد بمجرد الاستحمام. دعي بشرتك وشعرك مبللين لمنع استمرار شد الشعر الذي يمكن أن يسبب تهيج الجلد.

ثانياً، لا تنتزعي الشعر عكس اتجاه نمو الشعر حتى لو أعطتك نتائج أسرع. سوف تجرحين بشرتك ببساطة.

حلق ساقيك عكس اتجاه نمو الشعر بمجرد دخولك في الحمام

5.. استخدام أصابعك لتشغيل الصنبور

لتجنب الإصابة بالبكتيريا على أصابعك مرة أخرى بعد غسل يديك، حاولي تغيير روتينك. افتحي الصنبور واغلقيه بمعصمك حتى لو لمست وجهك، فلن تنتشر الجراثيم الزائدة.

استخدام أصابعك لتشغيل الصنبور



