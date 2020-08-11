روسيا تسجل أول لقاح ضد كورونا.. وطوارئ في الهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حول العالم، ليتجاوز عدد الإصابات ٢٠ مليون إصابة حول العالم، فيما يتواصل السباق العالمي نحو اكتشاف لقاح يوقف زحف الجائحة.

وتتجه الأنظار نحو روسيا بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تسجيل أول لقاح لفيروس كورونا.

وأكد الرئيس الروسي أن ابنته تلقت اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا.

وقال الرئيس الروسي أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس": "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

وأضاف بوتين أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

وقال الرئيس الروسي إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.





ويعمل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ومركز "غامالي" الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة بنشاط لإطلاق إنتاج أول لقاح على أساس الفيروسات الغدية في روسيا، وهو يخضع حاليا لتجارب سريرية، كانت بدأت في جامعة سيتشينوفسك بموسكو في 18 يونيو، بمشاركة 38 متطوعا.



وأتاحت النتائج التأكد من سلامة اللقاح، وطوّر جميع المشاركين في الاختبارات مناعة ضد العدوى، وجرى تسريح المجموعة الأولى من المتطوعين في 15 يوليو، والثانية في 20 يوليو.

كما أجرى ومركز "غامالي" اختبارات بالتعان مع وزارة الدفاع. وأظهر فحص للمتطوعين في اليوم 42 بعد التطعيم أن جميعهم طوروا استجابة مناعية واضحة، ولم ترصد أي مضاعفات جانبية.

كما أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تخطط السلطات لبدء تطعيم السكان في أكتوبر، وسيكون الأطباء وكبار السن أول من سيحصل على الدواء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات تجاوز 20 مليونا و 89 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من ١٢،٣ مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 736 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا والمكسيك وبيرو وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وإيطاليا وفرنسا.





اجتماع طارئ في الهند

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 53 ألف و 601 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس مليونين و 269 و 52 حالة.

ونقلت شبكة "آن دي تي" في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 871 حالة وفاة بالفيروس، ليتجاوز إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 45 ألف حالة.

ويعد اليوم سابع يوم على التوالي تسجل فيه الهند حالات إصابة يومية بالفيروس تتجاوز الحالات التي يتم تسجيلها في الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، اجتماعا على شبكة الإنترنت مع رؤساء وزراء عشر ولايات لمراجعة وضع الفيروس.





إشادة بلقاح روسيا المنتظر

أشاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بالجهود الروسية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد وأبدى استعداده للمشاركة في تجربته، وذلك فيما رحب بعرض روسي لإمداد مانيلا باللقاح قائلا إنه يتوقع أن يكون دون مقابل.

وتتوقع روسيا الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس هذا الشهر وعبرت عن استعدادها لإمداد الفلبين به أو التعاون مع شركة محلية لإنتاجه بكميات كبيرة.

Advertisements

والفلبين من الدول التي تُسجل فيها أكبر أعداد للإصابات بالفيروس في آسيا حيث ارتفع عدد حالات الإصابة فيها إلى 136638 أمس الاثنين بعدما شهدت زيادة يومية قياسية بلغت 6958 إصابة.

وقال دوتيرتي في كلمة بثها التلفزيون في وقت متأخر الليلة الماضية "سأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنني أثق كثيرا في دراساتكم لمكافحة كوفيد وأعتقد أن اللقاح الذي أنتجتموه مفيد للبشرية حقا".





انخفاض وفيات كورونا في أمريكا

وانخفض عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 16 في المئة إلى حوالي 7200 شخص الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض في حالات الوفاة بعد أربعة أسابيع من الزيادة وفقا لإحصاء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.

وسجلت البلاد أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس آب، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة يوميا. وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ربع الإجمالي العالمي البالغ 20 مليون حالة.

ويرجع انخفاض الأسبوع الماضي بشكل كبير إلى تراجع الإصابات في بؤر التفشي الحديثة. فعلى سبيل المثال، انخفضت الحالات الجديدة في ولاية أريزونا بأكثر من 48 في المئة الأسبوع الماضي. وفي التاسع من أغسطس آب، أبلغت الولاية عن أقل من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 يونيو حزيران.

وظل معدل الانتشار المحلي للعدوى في فلوريدا وكاليفورنيا وتنيسي مرتفعا، لكنها جميعا أبلغت عن عدد أقل من الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، وفقا لإحصاء "رويترز".





أكثر من ٤٦ ألف وفاة في بريطانيا

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 313 ألفا و392 حالة حتى، الثلاثاء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 46611 حالة، وتعافى 1463 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا .





البرازيل تتألم

سجلت البرازيل 22048 حالة إصابة و 703 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية ، في تقريرها اليومي المتعلق بالجائحة، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 3057470 وحصيلة الوفيات بلغت 101752.





أكثر من 202 ألف تعافي في إيطاليا

وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في إيطاليا 250 ألفا و825 حالة حتى صباح الثلاثاء،

ووصل إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا بسبب الفيروس إلى 35209 حالات، في حين تعافى 202 ألف و248 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 27 أسبوعا تقريبا حتى الآن منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.





استمرار الجائحة في فرنسا

من جهة أخرى، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 239 ألفا و349 حالة.



وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في فرنسا جراء الإصابة الفيروس وصل إلى 30327 حالة، في حين تعافى 82 ألفا و971 مصابا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى الآن.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 28 أسبوعا.



