شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض ضربة الشمس المبكرة منها الصداع وتشنج العضلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعراض ضربة الشمس عديدة ويمكن لجسم الإنسان عادة تنظيم درجة حرارته عندما يصبح الجسم شديد السخونة، فإنه يستخدم عدة استراتيجيات للتهدئة بما في ذلك التعرق، ولكن إذا كان الشخص يقضي وقتًا طويلاً في الحرارة دون تناول سوائل كافية، فلن تعمل عمليات تبريد الجسم بشكل صحيح عندما يصاب الجسم بالجفاف، لا يستطيع تبريد نفسه عن طريق التعرق، عندما يحدث هذا ، يمكن أن ترتفع درجة حرارة الجسم بدرجة كافية تجعل الشخص مريضًا، في هذا التقرير نتعرف على اعراض ضربة الشمس وعلاجها بحسب موقع "هارفارد هيلث".



ضربة الشمس

أعراض ضربة الشمس

اعراض ضربة الشمس الأولى تحدث مع ارتفاع درجة حرارة الجسم فوق المعدل الطبيعي، ويمكن أن تشمل الصداع والغثيان والقيء وتشنجات العضلات والتعب تسمى هذه الأعراض المبكرة أحيانًا بالإنهاك الحراري.

إذا لم يتم اتخاذ خطوات لخفض درجة حرارة الجسم، فقد يتفاقم الإرهاق الحراري ويصبح ضربة شمس.

ضربة الشمس هي شكل خطير من أشكال أمراض الحرارة التي تهدد الحياة، وترتفع درجة حرارة الجسم وتحدث تغيرات عصبية، مثل الارتباك العقلي أو فقدان الوعي.

في درجات الحرارة المرتفعة هذه ، تبدأ بروتينات الجسم والأغشية المحيطة بالخلايا في الجسم، وخاصة في الدماغ ، في التدمير أو حدوث خلل وظيفي.

يمكن أن تؤثر الحرارة الشديدة على الأعضاء الداخلية ، مما يؤدي إلى انهيار خلايا عضلة القلب والأوعية الدموية ، وتلف الأعضاء الداخلية ، والموت.

تحدث ضربة الشمس الجهدية عندما يكون شخص ما نشطًا بقوة في بيئة حارة، مثل ممارسة الرياضة في يوم صيفي حار عادة ما يصيب الشباب ، الأشخاص الأصحاء ، أولئك الذين هم أقل عرضة للقلق بشأن تأثيرات الحرارة على صحتهم وبسبب عدم القلق ، قد يتم تجاهل الأعراض المبكرة أو تجاهلها.

تميل ضربة الشمس غير العملية إلى الحدوث عند الأشخاص الذين تقل قدرتهم على تنظيم درجة حرارة الجسم ، مثل كبار السن أو الأطفال الصغار جدًا أو الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة يمكن أن تكون الحرارة العالية في البيئة المحيطة ، بدون نشاط قوي ، كافية للتسبب في ضربة الشمس لهؤلاء الأشخاص.



ضربة الشمس

اعراض ضربة الشمس التحذيرية

اعراض ضربة الشمس التحذيرية تشمل:

-المغص

-تشنجات العضلات

-غثيان

-التقيؤ

-صداع الراس

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-دوخة

-ضعف

-عرق شديد أو قلة العرق

اعراض ضربة الشمس العصبية

عندما تبدأ ضربة الشمس، يمكن أن تشمل الأعراض العصبية:

-سلوك غريب

-التهيج

-أوهام

-الهلوسة

-النوبات

-غيبوبة

سيقوم الطبيب بفحص الشخص وإجراء اختبارات للتحقق من الأسباب المحتملة الأخرى لارتفاع درجة الحرارة قد تشمل الاختبارات التصوير المقطعي المحوسب (CT) للرأس ، واختبارات الدم والبزل القطني (البزل النخاعي).

سيقوم الطبيب أيضًا بإجراء اختبارات البول والدم لمراقبة مدى كفاءة عمل الكلى. يمكن أن يكون الجفاف وضربة الشمس ضغوطًا كبيرة على الكلى.

من المعتاد أن يبقى الشخص المصاب بضربة شمس في المستشفى لمدة يوم أو أكثر حتى يمكن التعرف على أي مضاعفات بسرعة. قد يستغرق الشفاء التام من ضربة الشمس وتأثيراتها على أعضاء الجسم من شهرين إلى عام.