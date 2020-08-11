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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز قرع العسل بمذاقه الطيب وشكله المبهج كما يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع lifehack فإن قرع العسل يحتوى على "الحديد،الألياف، الكربوهيدرات، البوتاسيوم، الفسفور،فيتامين سى، الكالسيوم، البيتا كاروتين ، فيتامين أ، فيتامين ب".

ومن فوائد قرع العسل على صحة الجسم هى:

1: يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة للأكسدة التى تعمل على مكافحة السرطان.

2:يحتوى قرع العسل على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية التى تعمل على انقاص الوزن والشعوب بالشبع.

3: تناول قرع العسل يعمل على تعزيز صحة الرؤية والنظر والوقاية من المشاكل التى تتعرض لها العين، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

4:ينصح مرضى السكر بتناول قرع العسل دائما لتنظيم مستوى السكر فى الدم ، وذلك لانه يحتوى على كمية عالية من الألياف الغذائة .

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5: تناول قرع العسل يعمل على تقوية العضلات والمفاصل والحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

6: يحتوى قرع العسل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.

7:يحتوى قرع العسل على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الامراض التى يتعرض لها.

8: يساعد قرع العسل على خفض مستوى ضغط الدم وتخفيف الالتهابات والالم.

9:تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التلف والامراض.

10:تحسين صحة الفم والأسنان وحماية اللثة ومينا الأسنان.